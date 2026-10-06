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თორნიკე მიგინეიშვილი: იქნებ ადამიანმა მეტი ვერ განმარტა? იქნებ ვერ შეძლო სრული სურათის ჩამოყალიბება? იქნებ სწორედ შენგან ელის სრულფასოვან და ობიექტურ შესწავლას?

სახალხო დამცველის ინტერვიუ „ტვ პირველის“ ეთერში ძალიან დაბალი დონის სამართლებრივი შეფასებაა. თუ საკითხი სრულად ვერ შეისწავლე, არ უნდა თქვა, რომ რაღაც არ დასტურდება. უნდა თქვა, რომ ვერ დაინახე, ვერ დაადგინე, ვერ შეისწავლე. არ უნდა ამბობდე - მხოლოდ ის შევისწავლეთ, რაზეც მოგვმართესო.

n.NEWS.GEგამოქვეყნებული მასალა

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თორნიკე მიგინეიშვილი: იქნებ ადამიანმა მეტი ვერ განმარტა? იქნებ ვერ შეძლო სრული სურათის ჩამოყალიბება? იქნებ სწორედ შენგან ელის სრულფასოვან და ობიექტურ შესწავლას?
თორნიკე მიგინეიშვილი: იქნებ ადამიანმა მეტი ვერ განმარტა? იქნებ ვერ შეძლო სრული სურათის ჩამოყალიბება? იქნებ სწორედ შენგან ელის სრულფასოვან და ობიექტურ შესწავლას?NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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