კაშპიროვსკის დიდძალი ქონება მის 20 წლით უმცროსი ქვრივს ერგება
კაცი, რომელსაც მუხლებში უვარდებოდნენ, მის გამო მატარებლებს აჩერებდნენ და მილიონიან ჰონორარებს უხდიდნენ - ცნობილი ექსტრასენსი 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 90-იან წლებში ამ ადამიანს ჯადოქრად მიიჩნევდნენ. მისი სატელევიზიო სეანსების (ე.წ. ტელეჰიპნოზების) დროს ტელეეკრენებთან იჯდა მილიონობით ადამიანი.
კაცი, რომელსაც მუხლებში უვარდებოდნენ, მის გამო მატარებლებს აჩერებდნენ და მილიონიან ჰონორარებს უხდიდნენ - ცნობილი ექსტრასენსი 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 90-იან წლებში ამ ადამიანს ჯადოქრად მიიჩნევდნენ. მისი სატელევიზიო სეანსების (ე.წ. ტელეჰიპნოზების) დროს ტელეეკრენებთან იჯდა მილიონობით ადამიანი. მას ენდობოდნენ და მისი სჯეროდათ. შემდეგ კაშპიროვსკი სადღაც გაქრა, დადიოდა ხმები, რომ ამერიკაში გადასახლდა. სიცოცხლის ბოლო წლებში კი კვლავ გამოჩნდა რუსეთში, დადიოდა გასტროლებზე. საკმაოდ შეძლებულიც იყო - ერთ-ერთი პირველი მილიონერი იყო რუსეთში...
"ტელემკურნალი" 3 ოქტომბრის დილით ბოტკინის საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში გარდაიცვალა. 87 წლის ფსიქოთერაპევტს ბოლო დროს სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა.ფაქტი მისმა მესამე მეუღლემ, გულიზარმა, დაუდასტურა. მისი ოჯახი და მეგობრები დანაკარგს გლოვობენ, ამიტომ რეპორტიორებს რაც შეიძლება მოკლე პასუხი გასცეს.„დიახ, მართალია. ის დღეს გარდაიცვალა“, - თქვა ქვრივმა.
როდესაც ჰკითხეს, იყო თუ არა ის ბოლო დროს ავად, მეუღლემ უარი თქვა პასუხზე: „აღარ აქვს მნიშვნელობა... ყველას ვაცნობებთ დაკრძალვის თარიღს; მისი დირექტორი აცნობებს მათ. ახლა ჩვენი საყვარელი ადამიანები ჩვენთან არიან“.
მეზობლების თქმით, ექსტრასენსი ბოლო სამი თვის განმავლობაში ძლივს გამოდიოდა ბინიდან და შესამჩნევად დაიკლო წონაში. სასწრაფო დახმარების მანქანები მას რეგულარულად სტუმრობდნენ - ზოგჯერ კვირაში ორჯერ ან სამჯერ. მორიგი კრიზისი სამშაბათს მოხდა, როდესაც კაშპიროვსკი საავადმყოფოში მოათავსეს, შაბათ დილით კი მის ოჯახს საბედისწერო ამბავი შეატყობინეს. ასაკის მიუხედავად, მის გარდაცვალებას მაინც არავინ ელოდა. ბოლო ორი წლის განმავლობაში აქტიურად აწყობდა შეხვედრებს თავისი ერთგული მიმდევრებისთვის. გარდა ამისა, სულ რაღაც ერთი წლის წინ, 86 წლის ასაკში მას მეუღლემ - 20 წლით უმცროსმა გულიზარ ჩალბაშოვამ კიდევ ერთი შვილი გაუჩინა. მთელი მასშტაბური ეზოთერული ბიზნესი, ისევე როგორც ჰიპნოტისტის უძრავი ქონება, იურიდიულად დაცული იყო და რეგისტრირებული იყო მის ახალგაზრდა მეუღლეზე, უზბეკ გულიზარ ჩალბაშოვაზე.
2014 წელს ახალგაზრდა ქალმა ექსტრასენსის პირად ასისტენტად დაიწყო მუშაობა. მალევე, მის გამო, კაშპიროვსკი ყოველგვარი სინანულის გარეშე გაეყარა მეორე ცოლს, ჩეხ ირინას.
თუმცა, გულიზარის განსაკუთრებულობა არა მხოლოდ მის პირად ერთგულებაში, არამედ საქმიან გამჭრიახობაშიც გამოიხატა. ჯერ კიდევ 2016 წელს, რეესტრის ოფისში ოფიციალურ ვიზიტამდე დიდი ხნით ადრე, მან დაარწმუნა ანატოლი, რომ მოსკოვის ბინა მისთვის გადაეცა, ქონება კი მომავალში შესაძლო გაყოფისგან დააზღვია. მოგვიანებით, მის სახელზე ინდივიდუალური მეწარმეობა დარეგისტრირდა, რომლის მეშვეობითაც ოფიციალურად კონტროლდებოდა კაშპიროვსკის წარმოდგენებიდან მიღებული ყველა ფინანსური ნაკადი და ჰონორარი.
2025 წელს, როდესაც მკურნალი 86 წლის გახდა, ხოლო მისი ცოლი 53 წლის, წყვილს ქალიშვილი, ელინა, შეეძინა. მას კაშპიროვსკიმ გარდაცვლილი ქალიშვილის სახელი დაარქვა. მისი ორივე უფროსი შვილი პირველი ქორწინებიდან ამერიკაში წავიდა. ვაჟი, სერგეი, პროფესიონალი მოკრივე გახდა და შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს. ხოლო მის უფროს ქალიშვილს, ელინას, ტრაგიკული ბედი ეწია: მანაც მედიცინა აირჩია და კანადასა და ამერიკას შორის ცხოვრობდა, მაგრამ 2018 წელს, 49 წლის ასაკში, მოულოდნელად გარდაიცვალა.
საბჭოთა "მკურნალი"
ანატოლი კაშპიროვსკი დაიბადა 1939 წლის 11 აგვისტოს, პროსკუროვში (ახლანდელი ხმელნიცკი). 25 წლის განმავლობაში ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ფსიქოთერაპევტად მუშაობდა, მოგვიანებით კი სსრკ-ს ეროვნული ნაკრების ფსიქოთერაპევტი გახდა.
პოსტსაბჭოთა კავშირში მან ახალი უნარები აღმოაჩინა და ახალი შესაძლებლობები დაინახა, რაც მასობრივ სეანსებს და ჰიპნოზს უკავშირდებოდა. მის სეანსებზე უშუალოდაც უამრავი ადამიანი დადიოდა და ტელეეკრანებიდანაც მილიონობით მაყურებელი ინუსხებოდა. ადამიანები ყვებოდნენ, როგორ განიკურნენ მისი ჰიპნოზების შემდეგ.
პაციენტებთან პირადად ატარებდა „სამკურნალო სესიებს“ და ეკრანის საშუალებითაც მკურნალობდა. ასევე ჩაატარა ორი ტელეკონფერენცია და ანესთეზიის გარეშე ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებების დემონსტრირება მოახდინა.
1990-იანი წლების შუა პერიოდში შეერთებულ შტატებში გადავიდა საცხოვრებლად და რუს ემიგრანტებს სიმსუქნისგან მკურნალობდა. თუმცა, ამერიკაში თითქმის ყველაფერი დაკარგა, მათ შორის ჰონორარები და პოპულარობა, და ისევ რუსეთში დაბრუნდა. შემდგომში ის რუსეთის სამედიცინო დაწესებულებასთან კონფლიქტში შევიდა და თაღლითობაში დაადანაშაულეს... თუმცა რამდენიმე წლის წინ კვლავ აღიდგინა ძველი დიდება და შემოსავლებსაც არ უჩიოდა.
პირადი ცხოვრება
მის პირველ ცოლს, რომელთანაც შეეძინა ორი უფროსი შვილი, ვალენტინა ერქვა. წყვილი კაშპიროვსკის კარიერის პიკზე განქორწინდა, მისი მუდმივი გასტროლების გამო.
მეორედ თავის ჩეხ თაყვანისმცემელზე, ირინაზე იქორწინა 1992 წელს. აღიარებდა, რომ მხოლოდ იმიტომ შეირთო ის ცოლად, რომ სიცარიელე ამოევსო. განქორწინების შემდეგ მას "ქალი-კლიმაქსი" უწოდა.
შემდეგ კი, როგორც ცნობილია, მის ცხოვრებაში ახლანდელი ცოლი გამოჩნდა, რომელთანაც სიცოცხლის ბოლო წლები გაატარა.
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