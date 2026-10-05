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კაშპიროვსკის დიდძალი ქონება მის 20 წლით უმცროსი ქვრივს ერგება

კაცი, რომელსაც მუხლებში უვარდებოდნენ, მის გამო მატარებლებს აჩერებდნენ და მილიონიან ჰონორარებს უხდიდნენ - ცნობილი ექსტრასენსი 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 90-იან წლებში ამ ადამიანს ჯადოქრად მიიჩნევდნენ. მისი სატელევიზიო სეანსების (ე.წ. ტელეჰიპნოზების) დროს ტელეეკრენებთან იჯდა მილიონობით ადამიანი.

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კაშპიროვსკის დიდძალი ქონება მის 20 წლით უმცროსი ქვრივს ერგება
კაშპიროვსკის დიდძალი ქონება მის 20 წლით უმცროსი ქვრივს ერგებაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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