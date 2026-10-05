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ალექსანდრე კვახაძე: 2012 წელს ხელისუფლების ცვლილება რომ არ მომხდარიყო, იმ სფეროებში გვექნებოდა დღევანდელზე ბევრად უკეთესი მდგომარეობა, რომელთა ჩამონათვალსაც გთავაზობთ

მართალია, 2012-ში ქართული ოცნებისთვის ხმა არ მიმიცია, მაგრამ მაინც მინდა ჩემი აზრი გამოვთქვა. 2012 წელს ხელისუფლების ცვლილება რომ არ მომხდარიყო, იმ სფეროებში გვექნებოდა დღევანდელზე ბევრად უკეთესი მდგომარეობა, რომელთა ჩამონათვალსაც გთავაზობთ, ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე (პრიორიტეტულობის მიხედვით)

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ალექსანდრე კვახაძე: 2012 წელს ხელისუფლების ცვლილება რომ არ მომხდარიყო, იმ სფეროებში გვექნებოდა დღევანდელზე ბევრად უკეთესი მდგომარეობა, რომელთა ჩამონათვალსაც გთავაზობთ
ალექსანდრე კვახაძე: 2012 წელს ხელისუფლების ცვლილება რომ არ მომხდარიყო, იმ სფეროებში გვექნებოდა დღევანდელზე ბევრად უკეთესი მდგომარეობა, რომელთა ჩამონათვალსაც გთავაზობთNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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