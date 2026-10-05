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საზოგადოება

როგორ დაიწყო “შავი ჭირის“ პანდემია შუა საუკუნეებში, რა სიმპტომები აქვს, არსებობს თუ არა მისი საწინააღმდეგო ვაქცინა

დღეს, რო­დე­საც მე­დი­ცი­ნა გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლია, “შავი ჭირი“ აღარ იწ­ვევს მა­სობ­რივ პან­დე­მი­ებს, თუმ­ცა და­ა­ვა­დე­ბა კვლავ არ­სე­ბობს. გთა­ვა­ზობთ ამომ­წუ­რავ გზამ­კვლევს იმის შე­სა­ხებ, თუ რო­გორ და­ი­წყო შავი ჭირი, რა სიმპტო­მე­ბით ხა­სი­ათ­დე­ბა ის და რო­გო­რია მისი მკურ­ნა­ლო­ბი­სა და პრე­ვენ­ცი­ის თა­ნა­მედ­რო­ვე შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი.

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როგორ დაიწყო “შავი ჭირის“ პანდემია შუა საუკუნეებში, რა სიმპტომები აქვს, არსებობს თუ არა მისი საწინააღმდეგო ვაქცინა
როგორ დაიწყო “შავი ჭირის“ პანდემია შუა საუკუნეებში, რა სიმპტომები აქვს, არსებობს თუ არა მისი საწინააღმდეგო ვაქცინაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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