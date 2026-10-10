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რუსული დამოუკიდებელი გამოცემა: კერძო რეისებით საქართველოში ყველაზე ხშირად რუსეთის სახელმწიფო დუმის დეპუტატი ივან დემჩენკო და მისი ოჯახის წევრები დაფრინავდნენ

რუსულმა დამოუკიდებელმა გამოცემა „პროექტმა“ გამოაქვეყნა მასშტაბური გამოძიება იმის შესახებ, როგორ იყენებენ რუსი მაღალჩინოსნები, მათი ოჯახის წევრები და მათთან დაკავშირებული მსხვილი ბიზნესმენები კერძო თვითმფრინავებს საზღვარგარეთ ფრენებისთვის.

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მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
რუსული დამოუკიდებელი გამოცემა: კერძო რეისებით საქართველოში ყველაზე ხშირად რუსეთის სახელმწიფო დუმის დეპუტატი ივან დემჩენკო და მისი ოჯახის წევრები დაფრინავდნენ
რუსული დამოუკიდებელი გამოცემა: კერძო რეისებით საქართველოში ყველაზე ხშირად რუსეთის სახელმწიფო დუმის დეპუტატი ივან დემჩენკო და მისი ოჯახის წევრები დაფრინავდნენNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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