დეა მეტრეველი: პაპუაშვილმა იქნებ ჯერ ბიძინა ივანიშვილს ჰკითხოს როგორ აღმოჩნდა ვინმე ნანა ყეინიშვილი, რომლის საქმეს დღეს პროკურატურა იძიებს, 2012-2016 წლებში “ქართული ოცნების” სიით პარლამენტში და მერე დასვას სხვებთან კითხვები
თუნდაც სალომე ზურაბიშვილთან, საჯაროდ რომ ეკუთხება თურმე, როგორ შეარჩია ნ. ყეინიშვილი ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად პრეზიდენტმა 2023 წელს. თუმცა, იმას კი აღარ აზუსტებს შალვა პაპუაშვილი, თუ რატომ ჩააგდო “ქართულმა ოცნებამ” სალომე ზურაბიშვილის მიერ შერჩეული სხვა კომპეტენტური კანდიდატები.
პოლიტიკოსი დეა მეტრეველი:
შალვა პაპუაშვილმა იქნებ ჯერ ბიძინა ივანიშვილს ჰკითხოს როგორ აღმოჩნდა ვინმე ნანა ყეინიშვილი, რომლის საქმეს დღეს პროკურატურა იძიებს, 2012-2016 წლებში “ქართული ოცნების” სიით პარლამენტში და მერე დასვას სხვებთან კითხვები. თუნდაც სალომე ზურაბიშვილთან, საჯაროდ რომ ეკუთხება თურმე, როგორ შეარჩია ნ. ყეინიშვილი ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად პრეზიდენტმა 2023 წელს. თუმცა, იმას კი აღარ აზუსტებს შალვა პაპუაშვილი, თუ რატომ ჩააგდო “ქართულმა ოცნებამ” სალომე ზურაბიშვილის მიერ შერჩეული სხვა კომპეტენტური კანდიდატები.
პრობლემა იმაშია, რომ ჰგონიათ აღარაფერი გვახსოვს, კოლექტიური ამნეზია გვჭირს.
ხოდა, გავიხსენოთ და დასკვნებიც თავად გამოვიტანოთ!
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.