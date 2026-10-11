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დეა მეტრეველი: პაპუაშვილმა იქნებ ჯერ ბიძინა ივანიშვილს ჰკითხოს როგორ აღმოჩნდა ვინმე ნანა ყეინიშვილი, რომლის საქმეს დღეს პროკურატურა იძიებს, 2012-2016 წლებში “ქართული ოცნების” სიით პარლამენტში და მერე დასვას სხვებთან კითხვები

თუნდაც სალომე ზურაბიშვილთან, საჯაროდ რომ ეკუთხება თურმე, როგორ შეარჩია ნ. ყეინიშვილი ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად პრეზიდენტმა 2023 წელს. თუმცა, იმას კი აღარ აზუსტებს შალვა პაპუაშვილი, თუ რატომ ჩააგდო “ქართულმა ოცნებამ” სალომე ზურაბიშვილის მიერ შერჩეული სხვა კომპეტენტური კანდიდატები.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
დეა მეტრეველი: პაპუაშვილმა იქნებ ჯერ ბიძინა ივანიშვილს ჰკითხოს როგორ აღმოჩნდა ვინმე ნანა ყეინიშვილი, რომლის საქმეს დღეს პროკურატურა იძიებს, 2012-2016 წლებში “ქართული ოცნების” სიით პარლამენტში და მერე დასვას სხვებთან კითხვები
დეა მეტრეველი: პაპუაშვილმა იქნებ ჯერ ბიძინა ივანიშვილს ჰკითხოს როგორ აღმოჩნდა ვინმე ნანა ყეინიშვილი, რომლის საქმეს დღეს პროკურატურა იძიებს, 2012-2016 წლებში “ქართული ოცნების” სიით პარლამენტში და მერე დასვას სხვებთან კითხვებიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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