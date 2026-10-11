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გიორგი კობერიძე: ტრამპის განცხადებამ ზელენსკის წინააღმდეგ და რუსული ნავთობის შეძენის შესახებ ანონსმა უკრაინის მხარდაჭერის კონსოლიდაცია ხელახლა მოახდინა

ტრამპის განცხადებამ ზელენსკის წინააღმდეგ და რუსული ნავთობის შეძენის შესახებ ანონსმა უკრაინის მხარდაჭერის კონსოლიდაცია ხელახლა მოახდინა, როგორც ამერიკული პოლიტიკური ელიტის, ისე ევროპულის დიდ ნაწილში. მხარდაჭერა რუსეთის ენერგო და საკომუნიკაციო ობიექტების წინააღმდეგ კიდევ უფრო გაიზარდა. რესპუბლიკური პარტიის კონგრესმენების მხრიდან ლამის ღია დაპირისპირება ტრამპთან აქამდე არ შეიმჩნეოდა.

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გიორგი კობერიძე: ტრამპის განცხადებამ ზელენსკის წინააღმდეგ და რუსული ნავთობის შეძენის შესახებ ანონსმა უკრაინის მხარდაჭერის კონსოლიდაცია ხელახლა მოახდინა
გიორგი კობერიძე: ტრამპის განცხადებამ ზელენსკის წინააღმდეგ და რუსული ნავთობის შეძენის შესახებ ანონსმა უკრაინის მხარდაჭერის კონსოლიდაცია ხელახლა მოახდინაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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