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ლევან სუთიძე: არ ვიმჩნევდი გიორგი გველესიანს, სანამ... თურმე სადა ხარ. ამას დაუჯერებია, რომ კიდევ ერთი სოციალური პედაგოგი გვჭირდება

არ ვიმჩნევდი გიორგი გველესიანს, სანამ სპორტული კარიერის ბოლოს საზრისის მაძიებელი სული მეგონა. სიტყვების ბრახაბრუხსაც ასე ვხსნიდი. როცა ადამიანს ეგზისტენციური შფოთვა შეიპყრობს, ძველ ლექსიკონს ვეღარ იყენებს. ახალი ენა სჭირდება იმის სახელდებისთვის, რაც თავში მოსდის და რასაც განიცდის.

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ლევან სუთიძე: არ ვიმჩნევდი გიორგი გველესიანს, სანამ... თურმე სადა ხარ. ამას დაუჯერებია, რომ კიდევ ერთი სოციალური პედაგოგი გვჭირდება
ლევან სუთიძე: არ ვიმჩნევდი გიორგი გველესიანს, სანამ... თურმე სადა ხარ. ამას დაუჯერებია, რომ კიდევ ერთი სოციალური პედაგოგი გვჭირდებაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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