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"თბილისს უპირებენ ამ საზიზღრობას, მიადგნენ დიდუბეს და უპირებენ ჩაბეტონებას 6 კორპუსით" (ვიდეო)

„ექსპო ჯორჯიას“ ტერიტორიის განვითარების პროექტი ითვალისწინებს აკაკი წერეთლის გამზირზე მდებარე 100 982 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი, საოფისე და კომერციული ინფრასტრუქტურის მოწყობას. პროექტის მიხედვით, დაგეგმილია 6 შენობა, რომელთა მაქსიმალური სართულიანობა 30 სართულს შეადგენს.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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