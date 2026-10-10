"თბილისს უპირებენ ამ საზიზღრობას, მიადგნენ დიდუბეს და უპირებენ ჩაბეტონებას 6 კორპუსით" (ვიდეო)
„ექსპო ჯორჯიას“ ტერიტორიის განვითარების პროექტი ითვალისწინებს აკაკი წერეთლის გამზირზე მდებარე 100 982 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი, საოფისე და კომერციული ინფრასტრუქტურის მოწყობას. პროექტის მიხედვით, დაგეგმილია 6 შენობა, რომელთა მაქსიმალური სართულიანობა 30 სართულს შეადგენს.
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.