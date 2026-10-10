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აშშ-ის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი მკაცრად აკრიტიკებს დონალდ ტრამპისა და პუტინის შეთანხმებას რუსული დიზელის შესახებ

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აშშ-ის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი მკაცრად აკრიტიკებს დონალდ ტრამპისა და პუტინის შეთანხმებას რუსული დიზელის შესახებ
აშშ-ის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი მკაცრად აკრიტიკებს დონალდ ტრამპისა და პუტინის შეთანხმებას რუსული დიზელის შესახებNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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