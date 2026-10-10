ადამ კინზინგერმა უკრაინელებს მოუწოდა გააგრძელონ რუსულ ნავთობის ინდუსტრიაზე დარტყმები
დონალდ ტრამპისა და ვლადიმერ პუტინის შეთანხმება რუსეთს საშუალებას მისცემს აშშ-სა და გლობალურ ბაზარზე 300 ათასი ტონა დიზელი გაიტანოს. ტრამპის მიზანი არჩევნებამდე დიზელზე გაზრდილი ფასის შემცირებაა.
კონგრესის ყოფილმა წევრმა ადამ კინზინგერმა უკრაინელებს მოუწოდა, რომ ტრამპისა და პუტინის მიერ მიღწეული შეთანხმების მიუხედავად, მათ უნდა გააგრძელონ რუსულ ნავთობის ინდუსტრიაზე დარტყმები.
დონალდ ტრამპისა და ვლადიმერ პუტინის შეთანხმება რუსეთს საშუალებას მისცემს აშშ-სა და გლობალურ ბაზარზე 300 ათასი ტონა დიზელი გაიტანოს. ტრამპის მიზანი არჩევნებამდე დიზელზე გაზრდილი ფასის შემცირებაა.
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