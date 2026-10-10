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ადამ კინზინგერმა უკრაინელებს მოუწოდა გააგრძელონ რუსულ ნავთობის ინდუსტრიაზე დარტყმები

დონალდ ტრამპისა და ვლადიმერ პუტინის შეთანხმება რუსეთს საშუალებას მისცემს აშშ-სა და გლობალურ ბაზარზე 300 ათასი ტონა დიზელი გაიტანოს. ტრამპის მიზანი არჩევნებამდე დიზელზე გაზრდილი ფასის შემცირებაა.

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მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
ადამ კინზინგერმა უკრაინელებს მოუწოდა გააგრძელონ რუსულ ნავთობის ინდუსტრიაზე დარტყმები
ადამ კინზინგერმა უკრაინელებს მოუწოდა გააგრძელონ რუსულ ნავთობის ინდუსტრიაზე დარტყმებიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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