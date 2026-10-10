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რომან გოცირიძე: კიდევ ერთი აბსურდული რამ, რაც ყეენიშვილი-კრიპტოკომპანიის საქმეში გამოიკვეთა...

სანამ ამ ფაქტს ეროვნული ბანკი და პროკურატურა გაუგებარი მიზეზებით მალავდნენ, კრიპტოკომპანია კვლავ ეწეოდა საქმიანობას. ამ რეზონანსული ისტორიის გასაჯაროების შემდეგ მისი გადარჩენის შანსი ნულოვანი გახდა, რადგან უკვე ადეკვატური ოდენობის ჯარიმის გადახდაზეც საუბარი შეუძლებელი იქნება

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მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
რომან გოცირიძე: კიდევ ერთი აბსურდული რამ, რაც ყეენიშვილი-კრიპტოკომპანიის საქმეში გამოიკვეთა...
რომან გოცირიძე: კიდევ ერთი აბსურდული რამ, რაც ყეენიშვილი-კრიპტოკომპანიის საქმეში გამოიკვეთა...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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