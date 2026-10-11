ლაშა ჯანიბეგაშვილი: და რას განიხილავს დღეს ინტერნეტი? მის გარეგნობას!!!
სამწუხაროა, რომ 2026 წელსაც კი, ქალის მთავარ „შეფასების კრიტერიუმად“ ისევ ვიზუალი რჩება კიდევ რამდენი უნდა გააკეთოს ქალმა, რომ საზოგადოების თვალში „საკმარისი“ იყოს?...
ადვოკატი ლაშა ჯანიბეგაშვილი:
ეს გასაოცარი ქალია, რომელმაც:
დააფინანსა 10+ მილიარდი დოლარის საქველმოქმედო პროექტები
ივალდებულა 6.25 მილიარდი დოლარის გამოყოფა 25 მილიონი ბავშვისთვის უსასყიდლოდ საკუთარ ფინანსებიდან
გაიარა Ironman-ის უმძიმესი მარათონები
გაზარდა 4 შვილი
და რას განიხილავს დღეს ინტერნეტი?
მის გარეგნობას!!!!!.....
სუზან დელის ეს შემთხვევა კიდევ ერთი დასტურია:
საზოგადოება ხშირად ირჩევს, დაინახოს გარეგნობა და დაივიწყოს ის უზარმაზარი სიკეთე, რაც ადამიანს მოაქვს.
საზოგადოებამ დაივიწყა ალბათ ჰოლივუდის ის ცნობილი სახეები რომელიც ბავშვების კანიბალიზმში იყვნენ შემჩნეულები
და მათ დღემდე ტაშს უკრავს
სამწუხაროა, რომ 2026 წელსაც კი, ქალის მთავარ „შეფასების კრიტერიუმად“ ისევ ვიზუალი რჩება
კიდევ რამდენი უნდა გააკეთოს ქალმა, რომ საზოგადოების თვალში
„საკმარისი“ იყოს?...
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