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ლაშა ჯანიბეგაშვილი: და რას განიხილავს დღეს ინტერნეტი? მის გარეგნობას!!!

სამწუხაროა, რომ 2026 წელსაც კი, ქალის მთავარ „შეფასების კრიტერიუმად“ ისევ ვიზუალი რჩება ​კიდევ რამდენი უნდა გააკეთოს ქალმა, რომ საზოგადოების თვალში „საკმარისი“ იყოს?...

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ლაშა ჯანიბეგაშვილი: და რას განიხილავს დღეს ინტერნეტი? მის გარეგნობას!!!
ლაშა ჯანიბეგაშვილი: და რას განიხილავს დღეს ინტერნეტი? მის გარეგნობას!!!NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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