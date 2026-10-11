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2008 წლის რუსული სამხედრო აგრესიის საქართველოს წინააღმდეგ დაწყებას არანაკლებ სამი ძირითადი მიზეზი ჰქონდა

2008 წლის რუსული სამხედრო აგრესიის საქართველოს წინააღმდეგ დაწყებას არანაკლებ სამი ძირითადი მიზეზი ჰქონდა - ნატოს ბუქარესტის სამიტზე გაჟღერებული შეპირება საქართველოს ალიანსში ოდესმე შესაძლო გაწევრიანების თაობაზე (რაც თავიდანვე თურმე დიდი ტყუილი ყოფილა), დასავლეთის მიერ კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარება (რის გამოც პუტინი სარკისებრი ქმედებებით დაიმუქრა და აღასრულა კიდეც ეს მუქარა) და 2014 წლისთვის დაგეგმილი ზამთრის ოლიმპიადა...

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3 წამში ავტომატურად დაიხურება
2008 წლის რუსული სამხედრო აგრესიის საქართველოს წინააღმდეგ დაწყებას არანაკლებ სამი ძირითადი მიზეზი ჰქონდა
2008 წლის რუსული სამხედრო აგრესიის საქართველოს წინააღმდეგ დაწყებას არანაკლებ სამი ძირითადი მიზეზი ჰქონდაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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