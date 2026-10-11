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სან­დრო ელოშ­ვი­ლი: რაც ბა­ქოს ჯუ­დოს ჩემ­პი­ო­ნატ­ზე მოხ­და, ეს სპორტზე მე­ტია და უფრო სამ­შობ­ლოს ნიშ­ნავს!

ბა­ქო­ში მიმ­დი­ნა­რე ძი­უ­დოს მსოფ­ლიო ჩემ­პი­ო­ნა­ტის დას­კვნით დღეს, ორგზის ოლიმ­პი­უ­რი ჩემ­პი­ო­ნის, ლაშა ბე­ქა­უ­რის ას­პა­რე­ზო­ბამ გულ­შე­მატ­კი­ვარ­თა აღ­ფრთო­ვა­ნე­ბა გა­მო­იწ­ვია. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ სპორ­ტსმენ­მა ცალ ფეხ­ზე სე­რი­ო­ზუ­ლი ტრავ­მა მი­ი­ღო, ნატ­კე­ნი ფე­ხით ფრან­გი ძი­უ­დო­ის­ტი გა­დამ­წყვეტ ბრძო­ლა­შიც და­ა­მარ­ცხა და სა­ქარ­თვე­ლოს ნაკ­რებს გა­ა­მარ­ჯვე­ბი­ნა.

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სან­დრო ელოშ­ვი­ლი: რაც ბა­ქოს ჯუ­დოს ჩემ­პი­ო­ნატ­ზე მოხ­და, ეს სპორტზე მე­ტია და უფრო სამ­შობ­ლოს ნიშ­ნავს!
სან­დრო ელოშ­ვი­ლი: რაც ბა­ქოს ჯუ­დოს ჩემ­პი­ო­ნატ­ზე მოხ­და, ეს სპორტზე მე­ტია და უფრო სამ­შობ­ლოს ნიშ­ნავს!NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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