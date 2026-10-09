ქეთი მოლაშვილი: რა საინტერესო ინფორმაცია მოვიძიე ქალზე, რომელიც ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრია და მის წინააღმდეგ საქმე აღძრეს... გაინტერესებთ ჰო? კააააი დავიწყოთ
ჯერ კარგად გავიაზროთ რა მოხდა და რას ედავებიან. ჩანაწერი არსებობს, ანუ ეს ქალი ელაპარაკება ვინმე დავით ორჯონიკიძეს და ეუბნება 51%-იანი წილი მინდაო, იმ კრიპტოკომპანიაში უნდა წილი, რომელსაც ზედამხედველობს ეროვნული ბანკი, აჰ, რა საყვარლობაა
სამოქალაქო აქტივისტი ქეთი მოლაშვილი:
რა საინტერესო ინფორმაცია მოვიძიე ქალზე, რომელიც ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრია და მის წინააღმდეგ საქმე აღძრეს..
გაინტერესებთ ჰო?
კააააი დავიწყოთ
პროფესიით ხილბოსტნეულის შენახვისა და გადამუშავების ტექნოლოგია, სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი დაამთავრა 1986 წელს, მერე კი უეცრად, 19 წლის შემდეგ, 2005 წელს, 20-იანი ღვინის ბოცითა და კაი პოლიტრა არყით რომ იღებდნენ დიპლომებს და ამავე შემადგენლობის ბოცებით აბარებდნენ გამოცდებს, რატომღაც ამავე, სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის ასპირანტურა დაამთავრა ეკონომიკის მიმართულებით და აგერ ეროვნულ ბანკში კი გახლავთ გადაწყვეტილების მიმღები პირი ♡
ტაქსისტებმა იკითხონ,
2 ეკონომიკის დიპლომი რომ უდევთ სახლში,
წამყვანი უნივერსიტეტების თან
და აგერ ქალმა კი იშოვა კაი სამსახური ♡
ნუ კაი,
ჯერ კარგად გავიაზროთ რა მოხდა და რას ედავებიან.
ჩანაწერი არსებობს,
ანუ ეს ქალი ელაპარაკება ვინმე დავით ორჯონიკიძეს და ეუბნება 51%-იანი წილი მინდაო, იმ კრიპტოკომპანიაში უნდა წილი, რომელსაც ზედამხედველობს ეროვნული ბანკი,
აჰ, რა საყვარლობაა
ჰოო, ახლა რაც შეეხება ეროვნულ ბანკს,
ქალბატონ ნანას, ეროვნულ ბანკში, ერთ-ერთი მაღალი თანამდებობა უკავია და გადაწყვეტილების მიმღები პირია.
რომ წარმოიდგინოთ, სულ 9 ასეთი კაცია ეროვნულ ბანკში, ვინც მაღალი თანამდებობის პირია და ერთ-ერთია ქნი ნანა.
თვეში რამდენი აქვს ხელფასი
და 13 830 ლარი ♡
ისე რა საინტერესოა არა,
2025 წელს, დეკლარაცია რომ შეავსო,
ანგარიშზე 30 085.89 ლარი, სახელფასო ანგარიშზე 9 988.84 ლარი ჰქონდა, ევრო და დოლარი უფრო ცოტა, ხოლო სამეწარმეო საქმიანობიდან შემოსავალი ჰქონდა 0.
0 ლარი.
მერე უცებ ამ კაცს ესაუბრება: 300 მილიონი ჰო მაქვს ბრუნვა, მილიარდზეც ავალო კაცო ♡
რა საინტერესოა არა? აბა დავიჯერო ქ.ოცნებასა და ბტნ ბიძინას უმალავს შემოსავლებს? 300 მილიონი საიდან მოვიდა?
ჩიტმა მოიტანა ეტყობა ♡
ჰოოოო, ახლა ცოტა უკან დავბრუნდეთ და დავიწყოთ 2012 წლით
ქოცობას უყვარს ნაცებთან დაბრუნება
ქნი ნანას ყოფილი ქმარი, ნაცი ყოფილა
ნაცების დროს მაღალი თანამდებობის პირი, მერე რუსებთან თანამშრომლობაში დაადანაშაულეს და გაათავისუფლეს.
რას აკეთებდა ქალბატონი ნანა ყეინიშვილი 2012 წლამდე?
წითელ ჯვარს ხელმძღვანელობდა.
მერე რა მოხდა?
რა მოხდა და შვილს გადააბარა წითელი ჯვრის ხელმძღვანელობა და თავად ქართული ოცნების სიით,
პარლამენტში შევიდა
ჰო, არ მოგესმათ, ოფიციალურად შვილმა დაიკავა წითელი ჯვრის ხელმძღვანელობა,
გეგონება კერძო ბიზნესი ყოფილიყო და დედამ შვილს გადააბარა ♡
აჰ, კიდევ იმის თქმა დამავიწყდა,
რომ ქალბატონ ნანას ჰყავს ცნობილი პოლიტიკოსი ძმა,
ზაზა ყეინიშვილი.
როგორ თუ არ გსმენიათ?
აჰ, ალბათ იმიტომ არ გახსოვთ, რომ
ადრე იყო პოლიტიკაში და აქტიურობდა.
ნუ არც ძველ ხალხს არ გახსოვთ?
აბა რა ჯანდაბა მოხდა,
რომ როგორღაც,
მას შემდეგ, რაც ქალბატონი ნანა,
ოცნების სიით, პარლამენტში მოხვდა,
მისი ძმა პოლიტპატიმართა სიაში აღმოჩნდა და 2013 წელს, ამნისტიით გაათავისუფლეს, როგორც პოლიტპატიმარი?!
გაინტერესებთ რაზე იყო დაჭერილი?
ნარკოტიკების შეძენა-შენახვა-გასაღებაზე და 15 წელი ჰქონდა მისჯილი..
მერე უცებ პოლიტპატიმარი გახდა და ამნისტიით გამოუშვეს ♡
ჩანაწერს რომ მოუსმენთ,
გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ ბტნ ბიძინაზე როგორი მოწიწებით საუბრობს ♡
აჰ, ეს ჩვენ ვიცით ქალბატონი ნანას შესახებ
თორე აგერ ჯერ კიდევ გუშინწინ,
ბატონი პრმრ ირაკლი ამბობდა,
ვსო,
კორუფცია მოვსპეთ მაღალ ეშალონებშიო..
ეს ეტყობა არ იცოდა
რა იყო, ყველაფერი ჰო არ ეცოდინება,
არადა ბტნ ბძნს, ისე მოწიწებით მოიხსენიებდა,
კაცი ვერაფერს იფიქრებდა..
პენსია 20 ლარით იზრდება;
მასწავლებლის ხელფასი,
საათში 2 ლარით;
ბენზინი 4 ლარს გადასცდა;
ბატნ ბძნს ვინც მოწიწებით იხსენიებს,
300 მლნ ბრუნვიდან,
მილიარდზე ავალ უცებ კაცოო, იკვეხის ♡
რატოარარო?
ვინ დაუშლის?
აჰ, ვითომ ირაკლი კობახიძე?
ისე ერთი საყვარელი ბებოს შეხედულება
კი აქვს ფოტოზე და როგორ ათმობინებს წილებს, რომ ვისმინე, გადავირიე,
ვერაფრით ვიფიქრებდი ♡
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