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ქეთი მოლაშვილი: რა საინტერესო ინფორმაცია მოვიძიე ქალზე, რომელიც ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრია და მის წინააღმდეგ საქმე აღძრეს... გაინტერესებთ ჰო? კააააი დავიწყოთ

ჯერ კარგად გავიაზროთ რა მოხდა და რას ედავებიან. ჩანაწერი არსებობს, ანუ ეს ქალი ელაპარაკება ვინმე დავით ორჯონიკიძეს და ეუბნება 51%-იანი წილი მინდაო, იმ კრიპტოკომპანიაში უნდა წილი, რომელსაც ზედამხედველობს ეროვნული ბანკი, აჰ, რა საყვარლობაა

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ქეთი მოლაშვილი: რა საინტერესო ინფორმაცია მოვიძიე ქალზე, რომელიც ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრია და მის წინააღმდეგ საქმე აღძრეს... გაინტერესებთ ჰო? კააააი დავიწყოთ
ქეთი მოლაშვილი: რა საინტერესო ინფორმაცია მოვიძიე ქალზე, რომელიც ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრია და მის წინააღმდეგ საქმე აღძრეს... გაინტერესებთ ჰო? კააააი დავიწყოთNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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