ნინი მანჯგალაძე: პაატას მინდა ვუთხრა, რომ ნებისმიერ დროს, როცა რამის თქმა დასჭირდება საზოგადოებისთვის, პირობას ვაძლევ, რომ ყოველთვის ვიქნები მისი ხმა (ვიდეო)
„პაატას მინდა ვუთხრა, რომ ნებისმიერ დროს, როცა რამის თქმა დასჭირდება საზოგადოებისთვის, პირობას ვაძლევ, რომ ყოველთვის ვიქნები მისი ხმა და ყოველთვის დავიცავ მის ინტერესებს“ — ნინი მანჯგალაძე, პაატა მანჯგალაძის შვილი
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