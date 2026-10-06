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ნიკა გვარამია: პირადად ჩემთვის აღარანაირი კითხვის ნიშანი არ დარჩა: გიორგი დავითაძე არის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი

ნიკა გვარამია: გიორგის დატოვება რუსთავის მეექვსეში, იმავე გარემოში, სადაც გააუპატიურეს, იმავე ხალხის გარემოცვაში, ვინც მასზე ჯგუფურად იძალადა, არის განგრძობადი წამება უმძიმესი ფორმით.

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ნიკა გვარამია: პირადად ჩემთვის აღარანაირი კითხვის ნიშანი არ დარჩა: გიორგი დავითაძე არის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი
ნიკა გვარამია: პირადად ჩემთვის აღარანაირი კითხვის ნიშანი არ დარჩა: გიორგი დავითაძე არის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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