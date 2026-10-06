ნიკა გვარამია: პირადად ჩემთვის აღარანაირი კითხვის ნიშანი არ დარჩა: გიორგი დავითაძე არის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი
ნიკა გვარამია: გიორგის დატოვება რუსთავის მეექვსეში, იმავე გარემოში, სადაც გააუპატიურეს, იმავე ხალხის გარემოცვაში, ვინც მასზე ჯგუფურად იძალადა, არის განგრძობადი წამება უმძიმესი ფორმით.
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ნიკა გვარამია:
ვუსმენ ახლა ჩვენს მარიკა არევაძეს ინგა გრიგოლიასთან. მანამდეც ვისაუბრეთ, მისი გიორგი დავითაძისგან (ციხიდან) გამოსვლის შემდეგ.
პირადად ჩემთვის აღარანაირი კითხვის ნიშანი არ დარჩა: გიორგი დავითაძე არის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი და დღემდე მისი სიცოცხლე რისკის ქვეშაა.
გიორგის დატოვება რუსთავის მეექვსეში, იმავე გარემოში, სადაც გააუპატიურეს, იმავე ხალხის გარემოცვაში, ვინც მასზე ჯგუფურად იძალადა, არის განგრძობადი წამება უმძიმესი ფორმით.
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