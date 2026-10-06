ქეთი თუთბერიძე: 18-19 წლის გოგო-ბიჭები ისე ძარცვავენ მაგალითად, ონკოპაციენტებს, რომლებსაც დანაზოგი აქვთ სამკურნალოდ... (ვიდეო)
აღმოჩნდა, რომ ქოლცენტრში დასაქმებულ ახალგაზრდებს ემპათიის სრული დეფიციტი აქვთ, 18-19 წლის გოგო-ბიჭები ისე ძარცვავენ მაგალითად, ონკოპაციენტებს, რომლებსაც დანაზოგი აქვთ სამკურნალოდ, რეაბილიტაციისთვის და შემდეგ დასასვენებლად, რომ წარბიც არ ეხრებათ.
ყველა ამბავი: საზოგადოება
„აღმოჩნდა, რომ ქოლცენტრში დასაქმებულ ახალგაზრდებს ემპათიის სრული დეფიციტი აქვთ, 18-19 წლის გოგო-ბიჭები ისე ძარცვავენ მაგალითად, ონკოპაციენტებს, რომლებსაც დანაზოგი აქვთ სამკურნალოდ, რეაბილიტაციისთვის და შემდეგ დასასვენებლად, რომ წარბიც არ ეხრებათ, შემდეგ კი ცეკვით აღნიშნავენ ვიღაცის „მოხსნილ კუშს“— ქეთი თუთბერიძე, „შაბათის ფორმულას“ გამომძიებელი ჟურნალისტი.
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