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ლატვიის სეიმის გადაწყვეტილებით საზოგადოებრივ მაუწყებლებს რუსულენოვანი გადაცემების ეთერში გაშვება მხოლოდ საგანგებო სიტუაციების დროს ან სპეციალურად დეზინფორმაციასთან საბრძოლველად შეეძლებათ

სასამართლომ დაადგინა, რომ სახელმწიფოს არ აკისრია ვალდებულება მხარი დაუჭიროს რუსულ ენას იმ დასაბუთებით, რომ ეს ენა უკვე თვითკმარია ძლიერი კომერციული მედიაბაზრის წყალობით. სანაცვლოდ, სასამართლომ ხაზი გაუსვა იმ მოწყვლადი უმცირესობების ენების დაცვის აუცილებლობას, რომლებსაც მსგავსი კერძო მხარდაჭერა არ გააჩნიათ.

n.NEWS.GEგამოქვეყნებული მასალა

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
ლატვიის სეიმის გადაწყვეტილებით საზოგადოებრივ მაუწყებლებს რუსულენოვანი გადაცემების ეთერში გაშვება მხოლოდ საგანგებო სიტუაციების დროს ან სპეციალურად დეზინფორმაციასთან საბრძოლველად შეეძლებათ
ლატვიის სეიმის გადაწყვეტილებით საზოგადოებრივ მაუწყებლებს რუსულენოვანი გადაცემების ეთერში გაშვება მხოლოდ საგანგებო სიტუაციების დროს ან სპეციალურად დეზინფორმაციასთან საბრძოლველად შეეძლებათNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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