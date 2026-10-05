ლატვიის სეიმის გადაწყვეტილებით საზოგადოებრივ მაუწყებლებს რუსულენოვანი გადაცემების ეთერში გაშვება მხოლოდ საგანგებო სიტუაციების დროს ან სპეციალურად დეზინფორმაციასთან საბრძოლველად შეეძლებათ
სასამართლომ დაადგინა, რომ სახელმწიფოს არ აკისრია ვალდებულება მხარი დაუჭიროს რუსულ ენას იმ დასაბუთებით, რომ ეს ენა უკვე თვითკმარია ძლიერი კომერციული მედიაბაზრის წყალობით. სანაცვლოდ, სასამართლომ ხაზი გაუსვა იმ მოწყვლადი უმცირესობების ენების დაცვის აუცილებლობას, რომლებსაც მსგავსი კერძო მხარდაჭერა არ გააჩნიათ.
ლატვიის სეიმმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც ქვეყნის საზოგადოებრივ მაუწყებლებს რუსულენოვანი გადაცემების ეთერში გაშვება მხოლოდ საგანგებო სიტუაციების დროს ან სპეციალურად დეზინფორმაციასთან საბრძოლველად შეეძლებათ - იუწყება LSM. მათივე ცნობით, გადაწყვეტილებას მხარი 55 დეპუტატმა დაუჭირა, 24-ის წინააღმდეგ. მანამდე ქვეყნის საზოგადოებრივ მაუწყებლებს კანონი ავალდებულებდა, გადაცემები ეროვნული უმცირესობების ენებზეც მოემზადებინათ. თუმცა, სამართლებრივი ჩარჩო შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ლატვიის საკონსტიტუციო სასამართლომ 2026 წლის 30 მარტს დაადგინა, რომ ეროვნული საზოგადოებრივი მედიაქსელის LSN-ის კონტენტი ძირითადად ლატვიურ ენაზე უნდა იყოს.
სასამართლომ დაადგინა, რომ სახელმწიფოს არ აკისრია ვალდებულება მხარი დაუჭიროს რუსულ ენას იმ დასაბუთებით, რომ ეს ენა უკვე თვითკმარია ძლიერი კომერციული მედიაბაზრის წყალობით. სანაცვლოდ, სასამართლომ ხაზი გაუსვა იმ მოწყვლადი უმცირესობების ენების დაცვის აუცილებლობას, რომლებსაც მსგავსი კერძო მხარდაჭერა არ გააჩნიათ. მთავრობის ცვლილების შემდეგ, სეიმი შეუდგა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტის მომზადებით.
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