მწერალ აკა მორჩილაძეს ლიტერატურის დარგში ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟული პრემიის – ნობელის პრემიის ღირსად თვლის გერმანული გამოცემა “ფრანკფურტერ ალგემაინე”
აკა მორჩილაძეს ლიტერატურის დარგში ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟული პრემიის – ნობელის პრემიის ღირსად თვლის გერმანული გამოცემა “ფრანკფურტერ ალგემაინე”. ნობელის პრემიის გაცემამდე რამდენინე დღით ადრე, “ფრანკფურტერ ალგემაინე”-მ დაასახელა 7 ავტორი.
მწერალ აკა მორჩილაძეს ლიტერატურის დარგში ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟული პრემიის – ნობელის პრემიის ღირსად თვლის გერმანული გამოცემა “ფრანკფურტერ ალგემაინე”. ნობელის პრემიის გაცემამდე რამდენინე დღით ადრე, “ფრანკფურტერ ალგემაინე”-მ დაასახელა 7 ავტორი, რომლებიც წლევანდელი ნობელის პრემიის მიღების ღირსად მიაჩნია. მათ შორის ერთ-ერთი აკა მორჩილაძეა მიშელ უელბეკთან, გეორგი გოსპოდინოვთან, კოლმ ტოიბინთან, გერალდ მურნანესთან, გაბრიელა ადამესტეანუსთან, ჰოდა ბარაკატთან ერთად.
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