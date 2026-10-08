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მწერალ აკა მორჩილაძეს ლიტერატურის დარგში ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟული პრემიის – ნობელის პრემიის ღირსად თვლის გერმანული გამოცემა “ფრანკფურტერ ალგემაინე”

აკა მორჩილაძეს ლიტერატურის დარგში ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟული პრემიის – ნობელის პრემიის ღირსად თვლის გერმანული გამოცემა “ფრანკფურტერ ალგემაინე”. ნობელის პრემიის გაცემამდე რამდენინე დღით ადრე, “ფრანკფურტერ ალგემაინე”-მ დაასახელა 7 ავტორი.

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მწერალ აკა მორჩილაძეს ლიტერატურის დარგში ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟული პრემიის – ნობელის პრემიის ღირსად თვლის გერმანული გამოცემა “ფრანკფურტერ ალგემაინე”
მწერალ აკა მორჩილაძეს ლიტერატურის დარგში ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟული პრემიის – ნობელის პრემიის ღირსად თვლის გერმანული გამოცემა “ფრანკფურტერ ალგემაინე”NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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