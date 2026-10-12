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თენგიზ აბლოთია: პეკინის და მოსკოვის დუეტში პეკინია ხაზეინი, მოსკოვი - ვასალი

ჯერ-ჯერობით გაურკვეველია, რა სანქციები დაუწესა რუსეთმა საქართველოს, და დაუწესა თუ არა რეალურად - სააგენტო RBC რომელმაც გაავრცელა ეს ინფორმაცია, ერთ-ერთი ყველაზე საიმედოა რუსეთში, თუმცა, შეცდომა არასდროს არაა გამორიცხული.

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თენგიზ აბლოთია: პეკინის და მოსკოვის დუეტში პეკინია ხაზეინი, მოსკოვი - ვასალი
თენგიზ აბლოთია: პეკინის და მოსკოვის დუეტში პეკინია ხაზეინი, მოსკოვი - ვასალიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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