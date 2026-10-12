თენგიზ აბლოთია: პეკინის და მოსკოვის დუეტში პეკინია ხაზეინი, მოსკოვი - ვასალი
ჯერ-ჯერობით გაურკვეველია, რა სანქციები დაუწესა რუსეთმა საქართველოს, და დაუწესა თუ არა რეალურად - სააგენტო RBC რომელმაც გაავრცელა ეს ინფორმაცია, ერთ-ერთი ყველაზე საიმედოა რუსეთში, თუმცა, შეცდომა არასდროს არაა გამორიცხული.
ჟურნალისტი, პუბლიცისტი და ბლოგერი თენგიზ აბლოთია:
ჯერ-ჯერობით გაურკვეველია, რა სანქციები დაუწესა რუსეთმა საქართველოს, და დაუწესა თუ არა რეალურად - სააგენტო RBC რომელმაც გაავრცელა ეს ინფორმაცია, ერთ-ერთი ყველაზე საიმედოა რუსეთში, თუმცა, შეცდომა არასდროს არაა გამორიცხული.
აქედან გამომდინარე, ჯერ არ გავაკეთებ შორს მიმავალ დასკვნებს და დაველოდები ოფიციალურ ინფორმაციას.
თუმცა, დღეს უკვე ყველაზე იდეური ანტიქოცისთვისაც კი ცხადია, რომ მოსკოვი თბილისით ბოლომდე კმაყოფილი არაა. ამას არა აქვს არანაირი მნიშვნელობა სანამ უკრაინაში ომია, თუმცა, მისი დასრულების შემდეგ შესაძლოა რუსეთმა მოგვაქციოს ყურადღება ჩვენც.
რა შეიძლება იყოს ჩვენთვის შველა ამ სიტუაციაში?
"თავდაცვისუნარიანობის გაზრდა" რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ ის ვერ იქნება მთავარი არგუმენტი რუსული აგრესიის წინააღმდეგ. ჩვენი ჯარი შეიძლება იყოს დროებით შემაკავებელი ძალა, თუმცა, საბოლოო სიტყვა ეკუთვნის დიპლომატიას.
ამ მხრივ საქმე ძალიან ცუდათაა.
წლების მანძილზე ჩამოყალიბებული რწმენა, რომ უსაფრთხოება დევს დასავლურ სამყაროსთან მოკავშირეობაში და ნატოში არც არასდროს არ ყოფილა საფუძვლიანი, მაგრამ დღეს ამის მხოლოდ ძალიან მიამიტებს შეიძლება სჯეროდეს.
ევროკავშირი, ნატო, ამერიკა - ამ თემებზე საუბარი უნდა დავასრულოთ. დამთავრდა, გაიხედ-გამოიხედეთ, ევროპა საკუთარ თავს ვერ იცავს, ამერიკის იმედით კი ჩემი მტერი იყოს.
ჯერ კიდევ კისინჯერმა თქვა - საშიშია იყო აშშ-ს მტერი, მაგრამ უფრო საშიშია იყო აშშ-ს მეგობარი.
ეს გავიარეთ.
ევროპა, ევროკავშირი, ევროინტეგრაცია, დასავლეთი - ეს ყველაფერი გვინდა ეკონომისთვის, განვითარებისთვის, წინსვლისთვის, თუმცა უსაფრთხოების კუთხით ეს თემები ამოვიგდოთ თავიდან.
კიდევ ვინ დარჩა?
თურქეთი ნაწილობრივ დაგვეხმარება - თუ საქართველოს ოკუპაცია რუსეთის მიერ გახდა გარდაუვალი, თურქეთი შეიყვანს ჯარს აჭარაში და დადგება ჩოლოკზე.
საქართველო გაიყოფა 2 ნაწილად - რუსული და თურქული. ეს გამოიწვევს დიდ დემოგრაფიულ ცვლილებებს - რუსული საქართველოდან თურქულში გაიქცევა მოსახლეობის დიდი ნაწილი - თურქეთი არაა იდეალი, თუმცა, რუსეთს 100 თავით ჯობია.
მაგრამ ეს მხოლოდ ნაწილობრივი გადარჩენაა.
დედამიწაზე არსებობს მხოლოდ ერთი ძალა, რომელსაც შეუძლია შეაჩეროს რუსეთი - ესაა ჩინეთი.
დასავლეთის არარსებობის პირობებში, სწორედ ჩინეთია ერთად-ერთი ძალა, რომელსაც რეალურად შეუძლია საქართველოს უსაფრთხოების გარანტირება.
ოღონდ ჩინეთი არაა რუსეთი, რიტორიკის და ლამაზი თვალების გამო არავის არ დაიცავს. ამიტომაც აქ უნდა გაჩნდეს ჩინეთის კონკრეტული და დიდი ინტერესი.
ეს ინტერესი შესაძლოა იყოს მხოლოდ ერთად-ერთი - ესაა ჩვენი დერეფანი.
ჯერ-ჯერობით ამხელა ინტერესი ამ მარშრუტის მიმართ პეკინს არა აქვს, იყო შანსი ანაკლიას სახით, მაგრამ ქოცებმა ეს შანსი დაკარგეს.
არავინ არ თქვას - რუსეთის ეშინიათ და ამიტომო. ჩინეთმა რომ დაიწყოს ანაკლიის მშენებლობა რუსეთი ხმას ვერ ამოიღებს.
თუ ჩინელებმა ბოლოს და ბოლოს ეს პორტი ააშენეს - რუსული საფრთხე მოიხსნება სამუდამოთ.
მესმის, რომ ჩინეთის პირობები ყოველთვის კაბალურია, თუმცა, როდესაც დგას ყოფნა-არყოფნის საკითხი - პირობები მეორადია.
კიდევ ერთხელ გავიმეორებ - არავითარი დასავლეთი და ნატო ჩვენ არ დაგვიცავს. ერთად-ერთი ძალა, რომელსაც ერთი თითის მოძრაობით შეუძლია რუსეთის გაჩერება არის ჩინეთი.
P.S. მორჩით ეხლა სისულელეების ლაპარაკს, რომ ჩინეთი რუსეთის ინტერესებს დაიცავს. პეკინის და მოსკოვის დუეტში პეკინია ხაზეინი, მოსკოვი - ვასალი.
შუა დერეფანი თავისი არსით არის ანტირუსული პროექტი, იმიტომ რომ ანგრევს რუსეთის მონოპოლიას ჩინეთიდან ევროპაში ტვირთების გადაზიდვის ბაზარზე.
ზოგადად კი, ყოფილ სსრკ-ში, პირველ რიგში შუა აზიაში ჩინეთი ასრულებს სწორედ რუსეთის დაბალანსების როლს,.
ასე რომ ყველა გზა მიდის პეკინში
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