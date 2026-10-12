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Fox News-ის წამყვანი: ჩვენი თაობის თანამედროვე ჰიტლერია

Fox News-ის წამყვანმა ბრაიან კილმიდმა რუსეთთან თანამშრომლობა ტრამპის ადმინისტრაციის უდიდეს შეცდომად მიიჩნია. გადაცემა „Fox & Friends“-ში ის თანაწამყვან რეიჩელ კამპოს-დაფისთან კამათობდა, რომელმაც ტრამპისა და პუტინის დიზელის გარიგება უკრაინის მიერ რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმების მოტივით გაამართლა.

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მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
Fox News-ის წამყვანი: ჩვენი თაობის თანამედროვე ჰიტლერია
Fox News-ის წამყვანი: ჩვენი თაობის თანამედროვე ჰიტლერიაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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