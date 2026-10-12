Fox News-ის წამყვანი: ჩვენი თაობის თანამედროვე ჰიტლერია
Fox News-ის წამყვანმა ბრაიან კილმიდმა რუსეთთან თანამშრომლობა ტრამპის ადმინისტრაციის უდიდეს შეცდომად მიიჩნია. გადაცემა „Fox & Friends“-ში ის თანაწამყვან რეიჩელ კამპოს-დაფისთან კამათობდა, რომელმაც ტრამპისა და პუტინის დიზელის გარიგება უკრაინის მიერ რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმების მოტივით გაამართლა.
„ჩვენი თაობის თანამედროვე ჰიტლერია“ - განაცხადა Fox News-ის წამყვანმა ტრამპისა და პუტინის დიზელის გარიგების შესახებ კოლეგასთან კამათის დროს.
Fox News-ის წამყვანმა ბრაიან კილმიდმა რუსეთთან თანამშრომლობა ტრამპის ადმინისტრაციის უდიდეს შეცდომად მიიჩნია. გადაცემა „Fox & Friends“-ში ის თანაწამყვან რეიჩელ კამპოს-დაფისთან კამათობდა, რომელმაც ტრამპისა და პუტინის დიზელის გარიგება უკრაინის მიერ რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმების მოტივით გაამართლა.
კამპოს-დაფიმ განაცხადა, რომ ტრამპი ახლა რუსეთთან თანამშრომლობს ზელენსკის ამპარტავნების გამო და კოლეგას ჰკითხა, ვის უჭერს მხარს ამერიკას თუ უკრაინას. კილმიდმა უპასუხა, რომ რუსეთმა ომი ყოველგვარი მიზეზის გარეშე დაიწყო. მისი თქმით, არ არსებობს არც ერთი რეალისტური სამშვიდობო ინიციატივა, რომელშიც პუტინი სერიოზულად მონაწილეობდა.
წამყვანმა ასევე აღნიშნა, რომ გარიგება ეწინააღმდეგება ლინდსი გრეჰემის სანქციების აქტს, რომელსაც ტრამპმა სექტემბერში მოაწერა ხელი. კანონი ტარიფებით ემუქრება ყველას, ვინც რუსულ ენერგიას ყიდულობს. „ვაპირებთ თუ არა საკუთარი თავისთვის ტარიფების დაწესებას?“ იკითხა კილმიდმა.
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