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მედია: ტრამპისა და პუტინის დიზელის შეთანხმების წინააღმდეგ ლორა ლუმერიც კი გამოვიდა

ამერიკის პრეზიდენტის ერთ-ერთი ყველაზე ერთგული მხარდამჭერი მიიჩნევს, რომ ნავთობისა და დიზელის გაყიდვიდან მიღებული თანხა კრემლს უკრაინის წინააღმდეგ ომის გაგრძელებაში და ირანის მხარდაჭერაში დაეხმარება, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში ამერიკულ ძალებს ესხმის თავს.

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მოქმედება დასრულებულია

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მედია: ტრამპისა და პუტინის დიზელის შეთანხმების წინააღმდეგ ლორა ლუმერიც კი გამოვიდა
მედია: ტრამპისა და პუტინის დიზელის შეთანხმების წინააღმდეგ ლორა ლუმერიც კი გამოვიდაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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