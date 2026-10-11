მედია: ტრამპისა და პუტინის დიზელის შეთანხმების წინააღმდეგ ლორა ლუმერიც კი გამოვიდა
ამერიკის პრეზიდენტის ერთ-ერთი ყველაზე ერთგული მხარდამჭერი მიიჩნევს, რომ ნავთობისა და დიზელის გაყიდვიდან მიღებული თანხა კრემლს უკრაინის წინააღმდეგ ომის გაგრძელებაში და ირანის მხარდაჭერაში დაეხმარება, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში ამერიკულ ძალებს ესხმის თავს.
აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან დაახლოებული პოლიტიკური აქტივისტი და ამერიკის თანამედროვე კონსერვატიული მედიის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ფიგურად მიჩნეული ლორა ლუმერი, MAGA მოძრაობის პირველი ლიდერია, რომელმაც რუსეთ-უკრაინის ომის საკითხზე პოზიცია ღიად და რადიკალურად შეიცვალა.
ტრამპისა და პუტინის დიზელის შეთანხმების წინააღმდეგ ლორა ლუმერიც კი გამოვიდა.
ამერიკის პრეზიდენტის ერთ-ერთი ყველაზე ერთგული მხარდამჭერი მიიჩნევს, რომ ნავთობისა და დიზელის გაყიდვიდან მიღებული თანხა კრემლს უკრაინის წინააღმდეგ ომის გაგრძელებაში და ირანის მხარდაჭერაში დაეხმარება, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში ამერიკულ ძალებს ესხმის თავს.
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.