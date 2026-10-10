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ლევან სუთიძე: ყეინიშვილის ამბავში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურაა - საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პრეზიდენტი, ნათია ლოლაძე. ქალიშვილი

ლოლაძე ამ ისტორიაში მხოლოდ თანამდებობის პირის შვილი არ არის. რეესტრის დოკუმენტებით, დედის ეროვნულ ბანკში გადასვლის შემდეგ "ვიპ ფეი", შუამავალი მესაკუთრის გავლით, სწორედ მის საკუთრებაში აღმოჩნდა. გადაცემას ეროვნული ბანკიც დაეთანხმა.

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ლევან სუთიძე: ყეინიშვილის ამბავში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურაა - საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პრეზიდენტი, ნათია ლოლაძე. ქალიშვილი
ლევან სუთიძე: ყეინიშვილის ამბავში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურაა - საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პრეზიდენტი, ნათია ლოლაძე. ქალიშვილიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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