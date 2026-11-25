საზოგადოება · 25 ნოემბერი, 20:20
ვაკეში მდებარე 55-ე საჯარო სკოლაში მუნის შემთხვევები გამოვლინდა
ვაკეში მდებარე 55-ე საჯარო სკოლაში მუნის შემთხვევები გამოვლინდა - ამის შესახებ ინფორმაციას „რადიო თავისუფლება“ ავრცელებს. მათივე ცნობით, სკოლაში სასწავლო პროცესი არ შეწყვეტილა, თუმცა სადეზინფექციო სამუშაოები ჩატარდა. სკოლის დირექტორის განცხადებით, მუნი სამ ბავშვს დაუდასტურდა.
„ორშაბათს დავასუფთავეთ სველი წესით - კონტრაქტორი გვყავს, რომელიც გვაწვდის ქლორს... გავიარეთ კონსულტაციები სპეციალისტებთან და გვითხრეს, რომ ასეთი სამუშაოები სასურველია, თუმცა არ არის სავალდებულო... მათივე თქმით, არ არსებობს საფუძველი სასწავლო პროცესის შეჩერების“, - უთხრა „რადიო თავისუფლებას“ 55-ე საჯარო სკოლის დირექტორმა მაია აბრამიშვილმა.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს2 სტატია
ოპოზიციური 2
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook
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