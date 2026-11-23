პოლიტიკა · 23 ნოემბერი, 20:36
გიორგი ოკმელაშვილი: სამწუხაროდ, მე ვერ გამოვდექი ისეთი ძლიერი, როგორიც მათე დევიძე, მისნაირი ძლიერი ადამიანისთვის რჩევების მიცემა არ მგონია, რომ არის სწორი — მშურს მისი სიმტკიცის
რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციების დროს დაკავებულმა, სარეკლამო სააგენტო „ლიმონის” დამფუძნებელმა გიორგი ოკმელაშვილმა 2,5-წლიანი პატიმრობის შემდეგ ქსნის ციხე დატოვა.
ის, მიმართვის შემდეგ, მიხეილ ყაველაშვილმა შეიწყალა გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს3 სტატია
ოპოზიციური 2
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