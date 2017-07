პრინცი უილიამი: ძილის წინ შვილებს დედაჩემზე ვესაუბრები

დღეს, 24 ივლისს, ბრიტანული ტელეარხი ITV პრინცესა დაიანაზე დოკუმენტურ ფილმს აჩვენებს, რომლის შექმნაშიც მონაწილეობა პრინცებმა უილიამმა და ჰარიმ მიიღეს.

ფილმში Diana, Our Mother: Her Life and Legacy ძმები, პირველად, საჯაროდ საუბრობენ დედასთან ურთიერთობაზე და იმაზეც, თუ როგორი ბებია იქნებოდა ის პრინც ჯორჯისა და პრინცესა შარლოტასათვის.

"სამწუხაროდ ბავშვებმა ვერ გაიცნეს ბებია დაიანა, თუმცა ჩვენ, მე და ქეითი ვცილობთ ბევრი რამ ვუამბოთ მის შესახებ", აცხადებს პრინცი უილიამი.

" სახლში უამრავი ფოტოა გამოფენილი. როცა ბავშვები დასაძინებლად მიმყავს, მათ თითქმის ყოველთვის დედაჩემის შესახებ ვესაუბრები. მნიშვნელოვანია ბავშვებმა იცოდნენ ვინ იყო და როგორი იყო მათი ბებია", საუბრობს პრინცი უილიამი.

შეგახსენებთ, რომ პრინცესა დაიანა 36 წლის ასაკში, 1997 წლის 31 აგვისტოს, ავტოკატასტროფაში დაიღუპა.