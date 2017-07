„ის სიყვარულით გვახრჩობდა,“- პრინცი ჰარი და პრინცი უილიამი დედაზე საუბრობენ

ივლისის ბოლოს ამერიკული ტელეარხი HBO პრინცესა დაიანას შესახებ დოკუმენტურ ფილმს გამოუშვებს, რომელიც პრინცი ჰარისა და პრინცი უილიამის მოგონებებზე დაყრდნობით არის გადაღებული.

ფილმის სახელწოდება Diana, Our Mother: Her Life and Legacy-ია, (დაიანა, ჩვენი დედა: მისი ცხოვრება და მემკვიდრეობა).

ძმებმა გადაღების პროცესში მონაწილეობა მიიღეს და დედაზე გულახდილად ისაუბრეს.

„ეს ფილმი პრინცესა დაიანას დაგვანახებს იმ ორი ადამიანის თვალით, რომლებიც მას ყველაზე კარგად იცნობნდენ,“- განაცხადა ფილმის პროდიუსერმა.

„ის იყო ჩვენი დედა. რა თქმა უნდა, როგორც მისმა შვილმა, მინდა ვთქვა, რომ ის საუკეთესო დედა იყო მსოფლიოში. ის სიყვარულით გვახრჩობდა,“- განაცხადა პრინცმა ჰარიმ.

შეგახსენებთ, რომ პრინცესა დაიანა 1997 წლის 31 აგვისტოს ავტოკატასტროფის შედეგად გარდაიცვალა. პრინცესა გარდაცვალებიდან 20 წლისთავთან დაკავშირებით ბრიტანეთში რიგი ღონისძიებებია დაგეგმილი.

