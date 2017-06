ბიზნეს კაფეს მეათე შეხვედრა

2017 წლის 31 მაისს გაიმართა ბიზნეს კაფეს მორიგი, მეათე შეხვედრა. ამჯერად მოწვეული სპიკერი იყო ანტერპრენიორი გიორგი ქანანაშვილი, რომელმაც ისაუბრა „ფინანსურ ტექნოლოგიებსა და გამოწვევებზე“.

ბიზნეს კაფეს შესახებ:

ბიზნეს კაფე საკონსულტაციო კომპანია „ინსორსის“ მიერ ინიცირებული პროექტია, რომელიც 2015 წლიდან პაშა ბანკის პარტნიორობით ხორციელდება.

პროექტების ფარგლებში გამართულ შეხვედრებს რეგულარულად ესწრებიან საშუალო და მსხვილი კომპანიების მენეჯერები. აქ ხდება ბიზნესის სფეროში მიმდინარე პროცესების და სიახლეების, ასევე გამოცდილების და ცოდნის გაზიარება. პროქტი გამოირჩევა მრავალფეროვანი თემატიკით და ინტერაქტიული ფორმატით, რაც განაპირობებს მის მიმართ მზარდ ინტერესს. 2017 წლიდან პროექტს სპონსორების სახით შეუერთდნენ კომპანიები ეისითი და ორიენტ ლოჯიკი.

„ბიზნეს კაფეს დღევანდელი შეხვედრა, განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა. ვფიქრობ, რომ ეს განპირობებული იყო სპიკერის მრავალმხრივი გამოცდილებით როგორც უძრავი ქონების და ფინანსური მომსახურებების სექტორში, ასევე გადმოცემის გამორჩეული უნარით. მინდა, გამოვიყენო საშუალება და კიდევ ერთხელ მადლობა გადავუხადო კოპმანია „ინსორსს“ მოწვეული სტუმრების შერჩევაში გამოჩენილი პროფესიონალიზმისათვის. ყოველი შეხვედრა თავისებურად გამორჩეუული და საინტერესოა.“ - აღნიშნა ანანო ქორქიამ, პაშა ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროსმა.

ბიზნეს კაფეს შეხვედრების სპიკერებს შორის იყვნენ:

- ლადო გურგენიძე, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ამჟამად „ლიბერთი ბანკის" სამეთვალყურეო საბჭოს აღმასრულებელი თავმჯდომარე -“აზრები მენეჯმენტსა და ლიდერობაზე”

- გიორგი ქადაგიძე, საქართველოს ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი - „ინოვაციების მართვა“

- ალექსანდრე ჯეჯელავა, ამჟამად საქართველოს განათლების მინისტრი - „ორგანიზაციული კულტურა“

- დავით გოგიჩაიშვილი, “ღამის შოუს სტუდიის” გენერალური მენეჯერი - „ადამიანური რესურსების მართვა“

- ანდრო დგებუაძე, ბიზნეს კონსულტანტი - „მენეჯმენტი 3.0, ანუ უკუღმა წაკითხული MBA -ს წიგნები“

- პაპუნა ტოლიაშვილი, სინერჯი ჯგუფის ხელმძღვანელი და ერთ-ერთი დამფუძნებელი - „წრიული ორგანიზაციული სტრუქტურები“

- თინათინ რუხაძე, კვლევითი-საკონსულტაციო კომპანია “ეისითის” თანადამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი - „ვინ არის მომავლის ლიდერი?“

- გუგა ცანავა, ბიზნეს კონსულტანტი და ანტერპრენიორი - “სტენფორდის სტრატეგიული მართვის მოდელი”

- საშა ტერნესი, კომპანია TERNES Real Estate Fund-ის დამფუძნებელი და პროკრედიტ ბანკის ყოფილი გენერალური დირექტორი - „ორგანიზაციული კულტურა, ბიზნეს ეთიკა და კორპორატიული მართვა“.

Business Café meets up for the 10th time

On May 31st, 2017 the 10th meeting of Business Café was held at Tbilisi Marriott Hotel. Entrepreneur, Mr. George Kananashvili spoke about Financial Technologies and Challenges.

About Business Café:

Business Café is a project initiated by consulting company “Insource” and it has been supported by PASHA Bank since 2015.

Business Café meetings are attended by top managers of large and medium-sized enterprises on regular basis. Each meeting offers a convenient platform for sharing knowledge and experiences as well as discussing the recent trends in various industries and the economy as a whole.

Interesting discussion topics and interactive event format attract the participants and contribute to the rising popularity of the project. As of 2017 two new sponsors have joined the initiative - ACT and Orient Logic.

„Today’s meeting of Business Café was especially interesting considering that the speaker had diverse experience in real estate as well as financial services. His public speaking skills definitely deserve a special mention. I would like to use this opportunity and thank Insource for their responsible and professional attitude towards selecting the moderators. Each meeting has its unique features and subjects for discussion.” - said Anano Korkia, Head of PR and Marketing Department of PASHA Bank.

Among the speakers and presented topics of previous Business Café meetings were:

- Lado Gurgenidze, former Prime Minister of Georgia, an executive chairman of the supervisory board of Liberty Bank - “Thoughts about management and leadership”

- Giorgi Kadagidze, former president of National Bank of Georgia - “Innovation management”

- Alexander Jejelava, Minister of Education of Georgia - „Organizational corporate culture“

- David Gogichaishvili, general manager of Night Show Studio - „Management of human resources”

- Andro Dgebuadze, business advisor – ”Management 3.0 or MBA books in mirror”

- Papuna Toliashvili, founder and managing partner of Synergy Group - „Circular Organizational Structures“

- Tinatin Rukhadze, Co-founder and General Director at research and consulting company ACT- “Who is the leader of the future?”

- Guga Tsanava, the businessman and entrepreneur - “Stanford Model of Management”

- Sascha Ternes, Managing Partner at TERNES Real Estate Fund LLC and former CEO of ProCredit Bank.

