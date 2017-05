ჯანდაცვის სექტორის განვითარება საქართველოში - „პაშა ბანკის“ მესამე კონფერენცია MEETING ROOM-ის ფარგლებში

9 ივნისს სასტუმრო რედისონში „პაშა ბანკი“ პროექტის MEETING ROOM-ის ფარგლებში რიგით მესამე ბიზნეს-კონფერენციას გამართავს თემით „ჯანდაცვის სექტორის განვითარებას საქართველოში“.

MEETING ROOM-ის მესამე შეხვედრა მიზნად ისახავს ჯანდაცვის სექტორში დასაქმებული და ამ სფეროთი დაინტერესებული მხარეების შეკრებას. კონფერენციაზე განხილული იქნება სექტორის განვითარებასთან დაკავშირებული შემდეგი საკითხები: საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის მიმოხილვა, კაპიტალი, როგორც აუცილებელი პირობა აღნიშნული სექტორის განსავითარებლად, ჯანდაცვის სექტორის მიმდინარე მდგომარეობა და სამომავლო ხედვა, ეფექტური ჰოსპიტალური პროცესების დანერგვა განვითარებად და დინამიურ ჯანდაცვის სისტემაში, კერძო სადაზღვევო სისტემის ინტეგრირება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში, ჯანდაცვის წარმატებული პროექტები რეგიონში, ჯანდაცვის სექტორში პროექტების დაფინანსება და სხვ.

ფორუმზე ზემოთჩამოთვლილ თემებზე ისაუბრენენ შემდეგი დადასტურებული სპიკერები:

მარინა დარახველიძე - შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი

დავით ვახტანგიშვილი - სამედიცინო კორპორაცია ევექსის გენერალური დირექტორის მოადგილე ფინანსური მიმართულებით

გიორგი ყიფიანი - ვივო მედიქალ ჯგუფის გენერალური დირექტორი

ბესიკ ფესტვენიძე - ჯიპიაი ჰოლდინგის ჯანმრთელობის დაზღვევის დირექტორი

ნოდარ ჩიქოვანი - სამედიცინო კორპორაცია პრაიმედის რეგიონის კოორდინატორი

გოგა ჯაფარიძე - პაშა ბანკის კომერციული დირექტორი, დირექტორთა საბჭოს წევრი

დამატებითი სპიკერები დაანონსდება ღონისძიებამდე. ფორუმის მოდერატორი იქნება გიორგი შარაშიძე, Georgia Today Group-ის გენერალური დირექტორი.

“მოხარული ვართ, დავაანონსოთ MEETING ROOM-ის მესამე ბიზნეს კონფერენცია, რომელიც ამჯერად ჯანდაცვის სექტორის მიმოხილვას დაეთმობა. წინა ორი შეხვედრის თემები იყო „სასტუმროების დეველოპმენტი საქართველოში“ და „განახლებადი ენერგიის განვითარება ჰიდროელექტროსადგურების მაგალითზე“. 9 ივნისს კონფერენციას კვლავ სასტუმრო რედისონში ვუმასპინძლებთ. აღნიშნულ ფორუმზე ვეპატიჟებით ჯანდაცვის სფეროთი დაინტერესებულ მხარეებს და ვიმედოვნებთ, რომ აქ გაზიარებული გამოცდილება ღირებული იქნება დამსწრეებისთვის, განსაკუთრებით კი მათთვის, ვინც ამ სექტორის განვითარებაში ინვესტირებით არის დაინტერესებული.“ – განაცხადა გოგა ჯაფარიძემ, პაშა ბანკის კომერციულმა დირექტორმა და დირექტორთა საბჭოს წევრმა.

კონფერენციაზე დასწრების მსურველებს შეუძლიათ, დაუკავშირდნენ პაშა ბანკს:

ელფოსტა: marketing@pashabank.ge, ტელ.: + 995 322 265 000.

MEETING ROOM-ის შესახებ:

MEETING ROOM პაშა ბანკის მიერ ინიცირებული პროექტია. ეს არის სხვადასხვა სექტორზე ფოკუსირებული ბიზნეს კონფერენციების სერია, რომელიც ქმნის ახალ პლატფორმას აღნიშნული სფეროების წარმომადგენლებისთვის იდეების და სასარგებლო გამოცდილების გასაზიარებლად.

On June 9th in Radisson Blu Iveria Hotel PASHA Bank hosts its third business conference under the auspices of MEETING ROOM with the topic being “Healthcare Sector Development in Georgia.”

MEETING ROOM will bring together a diverse group of players from public and private sectors to discuss major issues concerning the healthcare sector. The MEETING ROOM will cover, among others, the following topics: overview of the healthcare sector, capital as a crucial pillar for healthcare sector development, current state and future vision for healthcare sector, implementation of effective hospital processes in a developing and dynamic healthcare system, integration of Georgia’s private insurance system and the universal healthcare program, successful healthcare projects in the regions, specific considerations for financing healthcare projects.

The presentations will be delivered by following confirmed speakers:

Marina Darakhvelidze - Head of Healthcare Department, Ministry of Labor, Health and Social Affairs of Georgia

Davit Vakhtangishvili- Deputy CEO (Finance), EVEX Medical Corporation

George Kipiani - CEO of Vivo Medical Group

Besik Pestvenidze - Health Insurance Director, GPI Holding

Nodar Chikovani - Regional Coordinator, Medical Corporation Primed

Goga Japaridze - CCO, Member of the Board of Directors of PASHA Bank

Additional speakers to be announced. The meeting will be moderated by George Sharashidze, General Manager of Georgia Today Group.

“We are happy to announce our third business conference in the scope of the MEETING ROOM - a series of conferences focused on various economic sectors. The previous two meetings in June and December of last year were “Hotel Development in Georgia” and Sustainable Energy Development in Georgia - Case for Hydro Power Plants” respectively. On June 9th we will gather again in Radisson Blu Iveria Hotel to discuss the major issues concerning the Healthcare Sector. We would like to invite all interested parties to the conference and hope that it will provide a venue for engaging and insightful debate for prospective investors in the healthcare sector and already established players alike“– said Goga Japaridze, CCO, Member of the Board of Directors at PASHA Bank.

Those who would like to attend the conference can contact PASHA Bank:

E-mail: marketing@pashabank.ge; Tel: + 995 322 265 000

About MEETING ROOM:

MEETING ROOM is a project initiated by PASHA Bank - a series of business conferences that aims to bring together participants from various sectors providing a platform for sharing ideas and best practices as it relates to raising the capital for a wide range of industries.

