პაშა ბანკი - ბათუმში გამართული საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმის პარტნიორი

2017 წლის 22-23 მაისს საკონსულტაციო კომპანია „IBF“-ის ორგანიზებით ბათუმში სასტუმრო „ეიფორიაში“ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი გაიმართა. ღონისძიების პარტნიორი იყო პაშა ბანკი.

ფორუმის მთავარი თემა იყო ლიდერობა და შესაბამისად, სპიკერების შერჩევის მთავარი კრიტერიუმიც სწორედ ლიდერის თვისებები და შესაბამისი გამოცდილება იყო. მოწვეული ექვსი სპიკერი სხვადასხვა სფეროს მოწინავე წარმომადგენელია:

- პიერლუიჯი კოლინა - FIFA-ს მიერ ექვსჯერ აღიარებული „წლის საუკეთესო მსაჯი“, UEFA-ს მსაჯთა კომიტეტის წევრი

- მარშალ გოლდსმითი - ამერიკის ლიდერობის #1 ქოუჩი, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბიზნეს ტრენერი, 30-ზე მეტი პროფესიული სახელმძღვანელოს ავტორი, ბოლო ათწლეულის მსოფლიო მოაზროვნეთა 50-ეულის წევრი Thinkers50-ის მიხედვით

- კევინ გასკელი - კომპანიების „Porsche“ და „Lamborghini“ ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი

- შონ ფიცპატრიკი - ახალი ზელანდიის მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების „All Blacks“ ყოფილი კაპიტანი, Front Row Leadership-ის დამფუძნებელი და დირექტორი

- დანანჯაია ჰეტიარაჩჩი - საჯარო გამოსვლების მსოფლიო ჩემპიონი (2014წ.), HR ექსპერტი და ქოუჩი

- ჯონ კინგი - New York Times-ის მიერ აღიარებული ბესთსელერის „Tribal Leadership“-ის თანაავტორი და სამოტივაციო სპიკერი

საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმს დაესწრნენ სტუმრები 14 ქვეყნიდან, მათ შორის მცირე, საშუალო და მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლები, სტარტაპები, დელეგატები სახელმწიფო სექტორიდან და ჟურნალისტები.

„პაშა ბანკი ყოველთვის აქტიურად უჭერს მხარს მსგავს პროექტებს. აღნიშნული ფორუმის თემატიკა სტუმრებისთვის ნამდვილად საინტერესო აღმოჩნდა და ამას მოწმობს ღონისძიებაზე დასასწრებად ბათუმში ჩასული სტუმრების რაოდენობაც. იმედია, მსგავსი ფორმატის ფორუმები მომავალშიც გაიმართება“ - განაცხადა ანანო ქორქიამ, პაშა ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროსმა.

„ეს არის უნიკალური ფორმატის მქონე ბიზნეს ფორუმი, რომელმაც საშუალება მისცა როგორც ადგილობრივ, ასევე სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულ სტუმრებს, დასწრებოდნენ მსოფლიო კლასის სპიკერებს. მოხარული ვართ, რომ მივიღეთ დადებითი გამოხმაურება, რაც ჩვენთვის მოტივატორი იქნება შემდგომი ღონისძიებების დასაორგანიზებლად.“ – განმარტავს გუგა კობახიძე, კომპანია „IBF“-ის დამფუძნებელი.

On May 22-23rd International Business Forum took place at Euphoria Hotel Batumi. The event was organized by consultancy company “IBF” and supported by PASHA Bank.

The main topic of discussion was Leadership; therefore experience in this area was the main criterion while choosing the right speakers for the event. Each of the six presenters is a leading authority in the field they represent:

- Pierluigi Collina – Six times FIFA's "Best Referee of the Year" and member of the UEFA Referees Committee

- Marshall Goldsmith - An American leadership coach, the author of several management-related books, one of the world’s most-influential business thinkers for the past ten years by Thinkers50

- Kevin Gaskell - Former CEO at Porsche and Lamborghini

- Sean Fitzpatrick - Rugby legend, former captain of the New Zealand national rugby union team All Blacks, founder and CEO at Front Row Leadership

- Dananjaya Hettiarachchi - The 2014 World Champion of Public Speaking, HR expert and trainer

- John King – The co-author of #1 New York Times bestseller “Tribal Leadership”, motivational speaker

IBF was attended by delegates from 14 countries, among them representatives of small, medium and large enterprises, startups, government and media.

“ PASHA Bank always tries to support projects of this kind. The high attendance at the event demonstrated that the subject of the forum was definitely interesting for audience. We hope that similar gatherings will be organized in the future as well, ” – said Anano Korkia, Head of PR and Marketing at PASHA Bank.

“This forum had a unique format which enabled local and foreign guests to attend talks of world class speakers during two days. We are glad to have received positive feedback from the participants. This will definitely serve us as a motivator for organizing future events,” – said Guga Kobakhidze, founder of “IBF”.

