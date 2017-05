News.ge აგრძელებს აშშ-ში მცხოვრები ემიგრანტის, ექიმის ზურაბ გურულის თარგმანების გამოქვეყნებას.

"ედგარ ალან პოს პოემა "ზარები" ალბათ "ყორანი"-ს შემდეგ მისი ყველაზე ცნობილი ნაწარმოებია. ცნობილია თუნდაც იმიტომ, რომ იგი პოს მისტერიული გარდაცვალებიდან ერთი თვის თავზე გამოქვეყნდა და ის 15 დოლარი, რომელიც ჰონორარის სახით გამოიწერა, რედაქციაშივე დარჩა.

როგორც ამბობენ, ეს პოემა ყველაზე მელოდიურია მის პოემებს შორის. ფაქტიურად სიმღერაა.

ალბათ სწორედ ამიტომ დაწერა ბალმონტის თარგმანით ისპირირებულმა რახმანინოვმა სიმფონია ამ პოემის მიხედვით. მას მერე არაერთმა კომპოზიტორმა სცადა "ზარების" თემაზე მუსიკის შექმნა. Pink Floyd -ებმა თავიანთ ალბომში "The dark side of the moon" ჩართეს ეს პოემა სიმღერაში "Time". სულ ბოლოს, 2012 -ში ჰიპჰოპის ვარსკვლავმა MC Lars-მა იმღერა ეს პოემა "Rock the bells" თავისებური ვერსიით.

ალბათ უკვე გასაგები გახდა თუ რატომ არის ეს პოემა ასეთი ცნობილი.

პოემის ინტერპრეტაცია ალბათ ბევრნაირად შეიძლება.

ჩემი აზრით კი პო ყველაზე დიდი ალბათობით ადამიანის ცხოვრების ოთხ ეტაპს განიხილავს.

პირველი უზრუნველი, ვერცხლის ზარებივით წკრიალა ბავშვობაა. არსებობს კიდეც ასეთი ინგლისური გამოთქმა ბედნიერ ბავშვზე: - პირში ვერცხლის კოვზით დაიბადაო.

მეორე, ოქროს ზარების პერიოდი, ცხადია სიყვარული და ქორწილია.

ბრინჯაოს ზარები შემოდგომის მოსვლას აცნობს ადამიანს და მოდის განგაშით, რომ უკვე ბევრი დრო აღარ დარჩა და ბოლოს რკინის სამგლოვიარო ზარები, რომელთაც თავად სიკვდილი არისხებს. ამ ბოლო სტროფში უკვე ნამდვილი პოა, თავისი შავი მისტერიებით.

რამდენადაც მელოდიური და ონომოპოეტურია ეს პოემა, იმდენად რთულია სათარგმნელად და იმედია შევძელი მელოდიის შენარჩუნება.

ზარები

მესმის წკრიალი მარხილთ ზარების,

ვერცხლის ზარების!

ბედნიერების მოციქულთა მელოდიის, დაუზარებლის!

მესმის წკრიალი, წკრიალი, წკრიალი,

ყინვიან ღამის სუსხში რიალი,

როს მიმოფანტულ ვარსკვლავთ წრიალი,

სამოთხისეულ ცაზე ბრდღვიალით,

გარემოს ატკბობს ბროლის წკრიალით;

აღმრიცხავნი დრო და ჟამის, ჟამის, ჟამის,

რითმში, ძველი რუნთა ჟამის,

და წკრიალით ზანზალაკთა

ჰანგები ჟღერს ზართა, ზართა, ზართა, ზართა,

ზართა, ზართა, ზართა,

მოცეკვავე, მომღერალი, მოწკრიალე ვერცხლის ზართა.

მესმის დუდუნი ჯვრისწერის ზართა,

იმ ოქროს ზართა!

ბედნიერების ჰარმონიის მაცნეთ რომ ახლდა!

და თბილ ჰაერში, მშვიდი საღამოს,

მათი დუდუნი ისმის საამოდ!

გამლღვარ ოქროს ნოტთა ლბილით,

აწყობილი ტკბილი ჰანგი,

მელოდია ჩქეფს ლივლივით,

მიჯნურ გვრიტთა საამებლად და ღიმილით,

მორევიათ მთვარის ბანგი.

ოჰ, სიღრმეთაგან ძალუმად მძგერი,

ჩქეფს მელოდია ზართაგან, მჟღერი,

საოცარ ბგერის!

საოცრად მღერის

ტკბილ მომავალზე, რომელიც ელით,

ბედნიერ წამთა გაზიარების,

მშვიდი დუდუნით, სვენებ-სვენებით,

რეკენ ზარები, ზარები, ზარები,

ოქროს ზარები, ზარები, ზარები, ზარები,

ზარები, ზარები, ზარები,

ამღერებული, რიტმულად მჟღერი და მოდუდუნე ოქროს ზარები.

მესმის გუგუნი განგაშის ზართა -

ბრინჯაოს ზართა!

მღვიძარე ღამეს, ზრიალით, ელვით,

ყურს ჩასძახიან შიშით და ღელვით.

შეძრწუნებულნი ამბობენ ვერას,

და უსასოოდ ცდილობენ ძგერას,

უსაზმნო ძგერას.

გუგუნით სთხოვენ ცეცხლს შეწყალებას,

ყრუ და მძვინვარე ალს შებრალებას;

ის კი მიიწევს მაღლა, სულ მაღლა,

არც კი ეტყობა დაცხრომა, დაღლა.

ცდილობს რომ ახლა და ზუსტად ამ დროს,

ან ვერასოდეს და აღარასდროს,

გვერდით მიუჯდეს მკრთალსახა მთვარეს.

ოჰ, ეს ზარები, ზარები, ზარები!

ამბავი მოაქვთ შესაზარები

სასოწარკვეთის!

ზრიალით, გმინვით, უსაზმნო სრბოლით,

აფრქვევენ ძახილს შიშის და ძრწოლის,

გულის სიღრმიდან, ჰაერის, თრთოლით.

ყურს ესმის, იცის, უცდომლად არჩევს,

ზართა ზრიალით,

გუგუნ-ჟრიალით,

საფრთხე რომ მოდის, ან წასვლას არჩევს.

ყურს შეუძლია რომ გვითხრას ნაღდად,

ზართა წკრიალით,

მღერა-წრიალით,

საფრთხე რომ ქრება, იმატებს ანდა;

ბრაზის ჩაცხრობით ან აალებით გუგუნში ზართა,

ბრინჯაოს ზართა -

იმ ზართა, ზართა, ზარების, ზართა,

ზართა და ზართა, ზართა

გრუხუნით, გრიალ-ბუბუნით, ბრინჯაოს ზართა.

რისხვა, ზრიალი მესმის ზარების -

რკინის ზარების!

მონოტონური, სევდიანი ფიქრთ ზიარების!

დუმილში ჩუმი და უტყვი ღამის,

აგვაცახცახებს შიშისგან ლამის

შავი დარდების ამშლელი ჰანგი.

იქ გადმოღვრილი ყოველი ბგერა,

ჟანგიან ყელთა ხრიალი, ჟღერა,

კვნესაა მხოლოდ.

და მაშინ ხალხი, აჰ, და ის ხალხი,

სამრეკლოს მკვიდრნი, მოსილნი თალხით,

მხოლოდ და მხოლოდ,

და ვინც არისხებს ზარს ნება-ნება,

იმ მოგუდული ზრიალით, სოლოდ,

სიამოვნებას განიცდის, ტკბება,

ლოდს რომ დაადებს ჩვენს გულებს ბოლოს.

არცა კაცისა, ან ქალის მგვანნი,

არცა ცხოველნი, ადამიანნი,

არიან ალნი -

და მათი მეფე არისხებს ზარებს,

არისხებს, არისხებს, არისხებს, არისხებს,

სულის გამყინავ ჰიმნს, შესაზარებს.

მისი გული სიამით ძგერს,

როცა ზარით ეს ჰიმნი ჟღერს!

როკავს, ყვირის მხოლოდ ამ ერთს:

მე თავად ვარ დრო და ჟამი, ჟამი, ჟამი,

რითმში, ძველი რუნთა ჟამის.

და ჩაგვესმის ჰიმნი ზართა,

რკინის ზართა!

მე თავად ვარ დრო და ჟამი, ჟამი, ჟამი,

რითმში, ძველი რუნთა ჟამის.

კვნესა ისმის ისევ ზართა,

ზართა, ზართა, ზართა, ზართა,

და ქვითინი რკინის ზართა,

მე თავად ვარ დრო და ჟამი, ჟამი, ჟამი,

როცა გმინავს, გმინავს, გმინავს,

რითმში, ძველი რუნთა ჟამის,

და გუგუნი ისმის ზართა,

რკინის ზართა, ზართა, ზართა,

ისევ რისხვა ისმის ზართა,

რკინის ზართა, ზართა, ზართა, ზართა,

ზართა, ზართა, ზართა,

ქვითინი და კვნესა ზართა.

(ზურაბ გურულის თარგმანი 05/23/17)"

