Aerosmith: მადლობა, საქართველო

ამერიკული როკჯგუფი "აეროსმიტი" Black Sea Arena-ზე გამართული კონცერტის შემდეგ ქართველ მსმენელს მადლობას უხდის.

ამის შესახებ ჩანაწერი Facebook-ში, ჯგუფის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნდა.

"მადლობა ბათუმის „ლურჯ არმიას“, საქართველოს, „ბლექ სი არენას“ და მის არაჩვეულებრივ თანამშრომლებს.

შემდეგი გაჩერება „ოლიმპისკი“ - მოსკოვი, რუსეთი, 23 მაისს. იქ შევხვდებით!“- აღნიშნულია „აეროსმიტის“ „ფეისბუქის“ გვერდზე გამოქვეყნებულ ჩანაწერში.

„ბლექ სი არენაზე“ ამერიკული როკჯგუფის „აეროსმიტის“ კონცერტი გუშინ გაიმართა. "აეროსმიტი" მსმენელების წინაშე 2017 წლის ევროტურის “Aero-Vederci Baby!” ფარგლებში წარდგა. კონცერტზე არაერთი ცნობილი ჰიტი შესრულდა, მათ შორის crazy, cryin, I don't want to miss a thing, dream on.

ჯგუფი საქართველოში 19 მაისს ჩამოვიდა. "აეროსმიტის" კონცერტი საქართველოში პროექტ Check in Georgia-ს ფარგლებში გაიმართა.