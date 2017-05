"ბლექ სი არენაზე" "აეროსმიტის" კონცერტი გაიმართა

„ბლექ სი არენაზე“ ამერიკული როკჯგუფის „აეროსმიტის“ კონცერტი გაიმართა. "აეროსმიტი" მსმენელების წინაშე 2017 წლის ევროტურის “Aero-Vederci Baby!” ფარგლებში წარდგა. კონცერტზე არაერთი ცნობილი ჰიტი შესრულდა, მათ შორის crazy, cryin, I don't want to miss a thing, dream on.

"აეროსმიტის“ მენეჯმენტის მოთხოვნით, კონცერტს მედიის წარმომადგენელთა შეზღუდული რაოდენობა დაესწრო. კონცერტი მხოლოდ რამდენიმე კამერამ და ფოტოგრაფმა გადაიღო.

ჯგუფი საქართველოში 19 მაისს ჩამოვიდა. "აეროსმიტის" კონცერტი საქართველოში პროექტ Check in Georgia-ს ფარგლებში გაიმართა.