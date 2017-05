საქართველოს პრემიერმინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი „ახლო აღმოსავლეთის, ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ აფრიკის 2017 წლის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში“ მონაწილეობს, რომელსაც იორდანია მასპინძლობს.

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი კვირიკაშვილი იორდანიის ჰაშიმიტურ სამეფოს სამუშაო ვიზიტით ეწვია.

მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, დაგეგმილია საქართველოს პრემიერმინისტრის მიმართვა პანელზე Europe and MENA: From Neighborhood to Common Destiny, რომელშიც ასევე მონაწილეობს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა მოგერინი.

სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს პრემიერმინისტრი ორმხრივ შეხვედრებს გამართავს. დაგეგმილია გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა იორდანიის მეფე აბდულა II-სთან, ასევე - იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს პრემიერმინისტრსა და თავდაცვის მინისტრ ჰანი მულკისთან. პრემიერ-მინისტრების შეხვედრის შემდეგ, გაფორმდება შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს მთავრობას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.

მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით< იორდანიაში სამუშაო ვიზიტისას საქართველოს პრემიერმინისტრი შეხვედრებს გამართავს ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა მოგერინისთან, ნორვეგიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ბორგე ბრენდესთან და მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის დამფუძნებელთან, პროფესორ კლაუს შვაბთან.

პრემიერმინისტრის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საქართველოს დელეგაციაში, რომელსაც გიორგი კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობს, სახელმწფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიქტორ დოლიძე, საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე და პრემიერმინისტრის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში თედო ჯაფარიძე იმყოფებიან.