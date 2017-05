პაშა ბანკი შეუერთდა პროექტს „აღადგინე”, რომლის მიზანია ბორჯომის ხეობის ნახანძრალი ტერიტორიის (250–მდე ჰექტარი) სრული რეაბილიტაცია: გაწმენდა, შემოღობვა, 750 000 ხის ნერგის დარგვა და მოვლა მომავალი 5 წლის მანძილზე. პროექტი აერთიანებს როგორც ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრებ კერძო პირებს.

აღნიშნულ ინიციატივაში უკვე არაერთი კომპანიაა ჩართული და პაშა ბანკი ერთ-ერთი პირველია, რომელმაც დააფინანსა 500 ხის დარგვა დაზიანებულ ტერიტორიაზე.

„2016 წელს გადავწყვიტეთ, რომ 2017-ში პაშა ბანკი აქტიურად ჩაერთვებოდა „მწვანე პროექტებში“ და უკვე არაერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადავდგით ამ მიმართულებით. ამათგან პირველი იყო საახალწლოდ ჩვენი პარტნიორებისთვის სიმბოლურად 2017 ძირი ქართული ფიჭვის დარგვა ბორჯომის ტყის სარეაბილიტაციოდ. აღნიშნული კამპანია ორმაგად მნიშვნელოვანია როგორც დაზიანებული ტერიტორიის აღდგენის კუთხით, ასევე ამ პრობლემის ცნობადობის ამაღლების კუთხითაც. ვიმედოვნებთ, რომ კერძო სექტორის წარმომადგენლები აქტიურად ჩაერთვებიან ამ წამოწყებაში.“ - განაცხადა პაშა ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროსმა ანანო ქორქიამ.

"ჩვენი მიზანია, ინოვაციური და ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებებით ჩავრთოთ კერძო პირები და ბიზნეს სექტორი ბორჯომის ხანძრით დაზიანებული ტერიტორიის სრულად აღდგენაში. გვიხარია, რომ პაშა ბანკი ერთ-ერთი პირველი შემოუერთდა კამპანიას და აქტიურად ახორციელებს CSR ღონისძიებებს." - ბაჩო ხაჩიძე, სტარტაპ თრიფექსის თანა-დამფუძნებელი. კამპანიას „აღადგინე“ ახორციელებენ ბიზნეს ინფორმაციის პორტალი „ბია“, სტარტაპი “თრიფექსი” და ეროვნული სატყეო სააგენტო.

PASHA Bank Joins the Project "Aghadgine" PASHA Bank has joined the project “Aghadgine”, which aims to completely rehabilitate Borjomi Forest: clear the entire territory (about 250 ha) of debris created as a result of the fire, secure it with the fence, plant and take care of 750,000 trees over the next 5 years. The campaign brings together businesses and individuals across the globe in this good deed.

Several companies have already enrolled in the initiative and PASHA Bank was one of the first to fund planting of 500 trees on the damaged area.

“In 2016 we decided to get actively involved in “green projects” and therefore we have already implemented several environmental activities this year. The very first step was taken when PASHA Bank planted 2017 Caucasian Pine trees in Borjomi Forest for its corporate clients to congratulate New 2017 Year. “Aghadgine” project is of double importance as it serves both: rehabilitation of the damaged territory as well as raising awareness of this problematic issue. We do hope that businesses will eagerly join the initiative.” – said Anano Korkia, Head of PR and Marketing at PASHA Bank.

„By bringing innovation and technology solutions we aim to engage individuals and businesses in recovering Borjomi Forest which was heavily damaged by the fire. We are truly glad that PASHA Bank Georgia is one of the first to join the campaign and diligently continues its activities within the Green CSR framework, "– said Bacho Khachidze, CEO & Co-founder of Treepex. The campaign “Aghadgine” is planned and executed by Business Information Agency (BIA), startup Treepex and National Forestry Agency of Georgia.

[R]