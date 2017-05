თაკო გაჩეჩილაძე: უკრაინის წესები ასეთია. რუსეთმა კი ერთი წელი დაისვენოს ...

პრესკონფერენციაზე საქართელოს წარმომადგენელმა, თაკო გაჩეჩილაძემ გაიხსენა, თუ რატომ არ დაუშვეს „ევროვიზია-2009“ -ზე საქართველო და საკუთარი აზრი დააფიქსირა წლევანდელ კონკურსზე რუსეთის წარმომადგენლის არ დაშვებაზეც.

კონკურსანტმა აღნიშნა, რომ უარის მიზეზის არ ესმის, რამდენადაც მხიარული სიმღერა იყო სიყვარულზე და რუსეთის პრეზიდენტს სულაც არ ეკუთვნოდა.

რაც შეეხება უკრაინის ტერიტორიაზე რუსი მომღერლის, იულია სამაილოვას არ შეშვებას, თაკო ამბობს:

"უკრაინის წესები ასეთია. რუსეთმა კი ერთი წელი დაისვენოს, სამაილოვა მონაწილეობის მიღებას შემდეგ წელს შეძლებს".

შეგახსენებთ, რომ 2009 წელს ევროვიზიაზე საქართველოს წარმომადგენელი ჯგუფი "სტეფანე და 3G" არ დაუშვეს. სიმღერას "We Do not Wanna Put In" ერქვა. აკრძალვის მიზეზი სიმღერის სათაურში სიტყვების კომბინაცია გახდა, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის გვარს ჰგავს.

