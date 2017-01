საქართველოს „ევროვიზია 2017“-ზე თაკო გაჩეჩილაძე წარადგენს. ეროვნული კონკურსის საფინალო ტური თბილისის საკონცერტო დარბაზში გაიმართა. გამარჯვებული საერთაშორისო ჟიურისა და მაყურებლების მხრიდან შემოსული ხმების მიხედვით გამოვლინდა.

საქართველოს შიდა შესარჩევ ტურში 25 კონკურსანტი მონაწილეობდა:

გიორგი ჩიქოვანი, სიმღერით Make it Right (კომპოზიტორი - გიორგი ჩიქოვანი); ბრენდონ სტოუნი და ეთერი ბერიაშვილი, სიმღერით Heyo Song (კომპოზიტორი - ბრენდონ სტოუნი); რატი დურგლიშვილი, სიმღერით Why (კომპოზიტორი - რატი დურგლიშვილი); ანდრია გველესიანი, სიმღერით Revolutionise (კომპოზიტორი - გიორგი ლაღიძე); ალისა დანელია, სიმღერით We Are Eternity (კომპოზიტორი - ალისა დანელია); ნუცა ბუზალაძე, სიმღერით White Horses Run (კომპოზიტორები - Andy Vitolo and John King); მალიბუ, სიმღერით We Live Once (ავტორი - მალიბუ); ჯგუფი EOS, სიმღერით Urban Signs (ავტორები - გიორგი ქოჩორაძე, გედევან კევლიშვილი); დიმა კობეშავიძე, სიმღერით Scream (კომპოზიტორი - დიმა კობეშავიძე); ტრიო "მანდილი", სიმღერით "მე და შენ" (კომპოზიტორი - ვადიმ ესტერმანი, როსტისლავ მასლოვიჩი); თაკო გაჩეჩილაძე, სიმღერით Keep the Faith (ავტორი - თაკო გაჩეჩილაძე); ნინო ბაშარული, სიმღერით "ლილეო" (Lileo) (კომპოზიტორი - ნინო ბაშარული); ელენე მიქიაშვილი, სიმღერით Fighter (კომპოზიტორები - Ylva and Linda Persson); MISHO, სიმღერით Magic (კომპოზიტორი - MISHO); მარიკო ლეჟავა, სიმღერით Light it Up (კომპოზიტორი - "ბით ჰარდი", ბორიკო შხიანი და ალეკო ბერძენიშვილი); ჯგუფი The Mins, სიმღერით Crime (კომპოზიტორი - ზვიად მღებრიშვილი); ჯგუფი Sparkle, სიმღერით On The Top (კომპოზიტორი - ალეკო ბერძენიშვილი); თორნიკე ყიფიანი, სიმღერით You Are My Sunshine (კომპოზიტორი - თორნიკე ყიფიანი); თემო საჯაია, სიმღერით All The Same (კომპოზიტორი - თემო საჯაია); საბინა ჭანტურია, სიმღერით Stranger (მუსიკა და ტექსტი - საბინა ჭანტურია); მარიამ ჩაჩხიანი, სიმღერით Fly (კომპოზიტორი - ჯონი თითირაშვილი); ჯგუფი Asea Sool, სიმღერით Nature (კომპოზიტორი - Asea Sool); ნანუკა გიორგობიანი, სიმღერით Let The Sunshine In (კომპოზიტორი - ედიშერ ლომაძე); ოთო ნემსაძე და ჯგუფი Limbo, სიმღერით Dear God (კომპოზიტორი - ბესო ნემსაძე) და დავით შანიძე, სიმღერით - "მტვერის კაცი" (კომპოზიტორი - დავით შანიძე).